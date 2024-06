Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1999, week 25

Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1999, week 25

90 jongens beleefden weer een superdag tijdens het Jan Platstraattoernooi

Het is alweer enkele jaren dat op het veldje achter de Jan Platstraat een voetbaltoernooi wordt gehouden. In deze kinderrijke buurt loopt veel voetbaltalent rond. Het grasveld, naast het wandelpad, ligt tevens naast een sloot. En omdat dé bal anders te vaak in de sloot terecht komt, wordt er een boarding gemaakt, waartussen de voetbalteams de wedstrijden kunnen spelen. Zaterdag was het schitterend mooi weer. Aan het toernooi namen zo'n 90 jongens mee uit de omliggende straten. Het was weer super spannend. Van 10 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds was men in de weer. En van voetballen krijg je honger en dorst, en daar hadden de organiserende vrouwen en mannen natuurlijk ook rekening mee gehouden. Er was voldoende patat, drinken en ijs. Tijdens de pauze was er een optreden van de majorettes. Na een spannende dag, die volop in het teken stond van hoogstaand voetbal, konden om 6 uur de bekers uitgereikt worden. De uitslag: POULE 6 TIM 9 JAAR: l . Olympique Marseille, 2. Bayern München, 3. Borussia Dortmund, 4. AC Milan, 5. Manchester United, 6. FC Porto, 7. Juventus, 8. Barcelona, 9. Liverpool, 10. Ajax. POULE 10 TIM 13 JAAR: l . Celtic, 2. Lazio Roma, 3. Real Madrid, 4. Arsenal, 5. Club Brugge, 6. Inter Milan, 7. PSV, 8. Sheffield Wednesday, 9. Real Mallorca, 10. Feyenoord.

Openlucht-theatervoorstelling voor alle leerlingen van de basisscholen

Om de leerlingen van alle basisscholen in Volendam zoveel mogelijk kennis te laten maken met verschillende vormen van cultuur worden twee keer per jaar theatervoorstellingen gegeven aan alle groepen. Dit loopt uiteen van poppenkast tot clowns, van musicals tot toneel. De leerkrachten Henk Sier, Tomas Tol en Ria Ouwejan-van Roon vormen de voorbereidingscommissie.

Pupillen van jeu de boulesvereniging 'Boule Lef' bijna Nederlands Kampioen

Door de pupillen van jeu de boulesvereniging "Boule Lef" is een geweldige prestatie geleverd. Tijdens de finaledag op zondag 13 juni in Leidschendam, waaraan twee teams deelnamen, werd de 2e plaats behaald. Het is uniek te noemen dat een vereniging, die nog geen twee jaar bestaat, met twee teams doo gedrongen is tot de finale. Dat mag toch wel als een groot compliment richting trainer en begeleider Johan Klouwer (Pet) beschouwd worden.

Jongens B1 H.V. Volendam beste veldhandbalteam van Nederland!!

De B1 jongens van Volendam kregen al in de eerste wedstrijd de regerend landskampioen Hellas tegenover zich op het Legmeervogelsterrein in Uithoorn waar de kleinste regendruppel een emmer kon vullen. Volendam opende gedegen en vanuit een goed georganiseerde verdediging, waarin keeper Peter Bond een hoofdrol vervulde, pakte Volendam tevens een kleine voorsprong (2-4) door Nico Veerman 2x en Jan Kes 2 x.

Het 17e Zootje Eten een onvergetelijke happening

Voor de 17e keer werd afgelopen donderdag in de bedrijfsruimte van schoonmaakbedrijf Succes het 'Zootje Eten' gehouden voor de senioren van 62 jaar en ouder uit Volendam. De eerste keer dat dit georganiseerd werd, was tijdens de Havenfeesten. Het was toen zo'n succes, dat de organisatoren (o.a. Dick Steur en Nas van Velden) besloten hier een jaarlijks terugkerend festijn van te maken. Ook na het overlijden van Nas van Velden besloot de huidige directie (Piet Kes en Jaap Schilder (de Bok) dit voort te zetten en hun bedrijfsruimte hiervoor beschikbaar te stellen.

Volendamse bouwbedrijven werken volop in de Weidevenne

De Volendammer bouwvakkers zijn volop aktief in het nieuwe uitbreidingsplan van Purmerend, de Weidevenne. Metselbedrijf Runderkamp BV metselt er met 6 metselaars (Jan Runderkamp, Patrick de Koning, Eric Grooteman, Van der Hoorn, Kees Smit (Vais) en Hidde Kroese ) aan 58 woningen. Het bedrijf is er werkzaam als onderaannemers voor hoofdaannemer de Vries, terwijl er nog meerdere wo ningen op het programma staan.