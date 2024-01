Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1999, week 3

Als een van de eerste basisscholen in Nederland een Internet-aansluiting

“De Spinmolen” een voorhoedeschool op computergebied

Sinds december heeft de r.k. basisschool “de Spinmolen” aan de Chr. van Abcoudestraat de beschikking over een internet-aansluiting. Na eerst wat technische problemen, wordt er nu volop les gegeven op de digitale snelweg. “De Spinmolen bevindt zich op dit terrein nu in de uitprobeerperiode.

Door het Ministerie van Onderwijs is de school uitgeroepen tot een voorhoede-school. Om via het Internet contact te zoeken, hoeft men niet te bellen. Via een router, die in de school geplaatst is in een met ‘n kluisdeur afgesloten ruimte, heeft men een constante open verbinding met het Kennisnet. De Spinmolen is de grootste basisschool in Volendam. 270 kinderen in 10 groepen krijgen er dagelijks les. Zo zijn er o.a. 3 kleutergroepen. De school vervult als een van de eersten in Nederland een voortrekkersrol en is door het Ministerie van Onderwijs benoemd tot voorhoede-school. En daarmee is men bijzonder blij, want zodoende hebben de onderwijzers en leerkrachten de beschikking over de nieuwste apparatuur op up-to-date computerles te kunnen geven. Daarnaast heeft de directeur van de school er ook een hoop liefhebberij in en zet zelf ook de nodige computers en harde schijven in elkaar.

Vroege bommengooiers kregen alternatieve straf van buro HALT

Zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur moesten 9 jongens als alternatieve straf het plein en de omgeving van de basisschool “de Trimaran” te Edam schoonmaken. De jongens waren door de politie in december aangehouden omdat ze voortijdig vuurwerk afstaken. Andere knapen, die ook voor het vroegtijdig bommen afsteken in de kraag waren gevat, moesten bij de plantsoenendienst meehelpen om de parken en bosjes schoon te maken. Onder het toeziend oog van een medewerkster van bureau HALT en de directeur van de Trimaran veegden de jongens het schoolplein en de omliggende steegjes schoon. Met prikkers werden de bosjes ontdaan van lege blikjes, plastic zakken en andere rommel. De ramen moesten gelapt worden. Het was een nat klusje voor de jongeren, want buiten was het guur weer en het regende voortdurend. Ze vonden het nog leuk werk ook.

Jozef deed ook mee aan anti-geweld demonstratie

Zaterdagavond trad in de Jozef de KC Cash-band op, met in het voorprogramma Frans en Esther Pelk. Alvorens zij begonnen te spelen, nam de manager van de Jozef, Sheriff Boet de microfoon ter hand. Hij sprak de volgende tekst uit: “Naar aanleiding van de dramatische schietpartij afgelopen week in Gorkum graag even het volgende.

In het gehele land worden vanavond vanaf 7 uur stille tochten en herdenkingen gehouden ter nagedachtenis aan de twee meisjes die zijn overleden. Wij allen zijn vanavond naar de Jozef gekomen om getuige te zijn van een fantastisch optreden van twee Volendammer muziekgroepen. Uiteraard hopen wij na afloop van deze avond weer voldaan en heelhuids thuis te komen. Want ook in ons dorp is het geweld vooral op zaterdagnacht behoorlijk aan het toenemen. En we moeten er toch niet aan denken wanneer wij vanavond dit pand verlaten, de deur door enkele dolgedraaide gekken wordt beschoten omdat ze het ergens niet mee eens zijn. Stelt U zich dit alleen maar eens voor ...

Cees en Jannetje Runderkamp-Zwarthoed vierden 60 jarig huwelijksfeest

Afgelopen zondag vierden Cees Runderkamp (87) en Jannetje Runderkamp-Zwarthoed (86) het heuglijke feit dat ze 60 jaar getrouwd zijn. In de Vincentiuskerk werd uit dankbaarheid een H. Mis opgedragen en ‘s-middags was er in Restaurant van Diepen een diner. Het fanfarecorps “Wilhelmina” bracht er tevens een muzikale aubade.

Het bedienend personeel van de Jozef was op deze country-avond speciaal in cowboykleding gestoken.

De KC Cash-band in actie. De Jozef was tijdens deze avond omgetoverd in een saloon.