Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1999, week 5

Hotel Spaander trakteert haar vaste relaties op stamppottenbuffet in Oostenrijkse stijl

Maandagavond bood de directie van Hotel Spaander haar vaste relaties een stamppotbuffet aan. Het was een informeel gebeuren met een zakelijk tintje. In het verleden werden relaties van Spaander ook enkele malen uitgenodigd, in plaats van iets rond te brengen, nodigt de directie vertegenwoordigers van touroperators, VVV’s, busondernemingen en zakenrelaties uit om een toast op het nieuwe seizoen uit te brengen. In voorgaande jaren zijn er verschillende thema’s geweest op dit gezellig samenzijn, zoals wild- en visgerechten. Nu stond de Hollandse stamppot centraal. En om er een internationaal tintje aan te geven, stonden op het buffet ook Oostenrijkse specialiteiten, die de wintersporters bekend in de oren klinken zoals rösti, tortellini, goulash, bratwürst, strammermax, apfelsturdel, schinkenbraten enz.

Finale-avond Sinterklaasactie stond in het teken van de Euro en gebeurtenissen van deze eeuw

In partycentrum AMVO, de Gastheer van Volendam, vond zaterdagavond de finale plaats van de weer bijzonder goed geslaagde Sinterklaasaktie, georganiseerd door Ondernemend Volendam. De 80 winnaars van deze avond, beleefden weer een prachtig mooi feest dat bol stond van de spanning. Jaap Moda en Gerard Hartog hebben weer hun uiterste best gedaan om de spellen te bedenken, die dit keer in het teken stonden van de Euro en wereldgebeurtenissen van deze eeuw in de wereld en Volendam. Uiteindelijk won Judith de Boer de hoofdprijs van 10.000 gulden, waarna er nog een feestje gebouwd werd met muziek van De Kleintjes Pils. De gasten werden welkom geheten door Jan Cas Sombroek, voorzitter van Ondernemend Volendam. Hierna nam Cees de Wit de microfoon ter hand, die deze avond presenteerde en tevens optrad als kwismaster.

Volendammer bouwvakkers in Purmerend

Purmerend breidt steeds meer uit. Het industrieterrein Baanstee-Oost (achter de Purva) komt bijna wekelijks dichter naar onze gemeentegrenzen. Talloze Volendammer bouwbedrijven zijn er werkzaam om er bedrijfspanden en -units te plaatsen. Zo ook Bouwbedrijf ZSB (van Jan Schilder (Dries), Jaap Zwarthoed (Jansen) en Johan Butter). In opdracht van dit bedrijf worden 14 units gebouwd op de Impuls, en er achteraan komen nog eens 16 bedrijfunits. Het metselwerk wordt uitgevoerd door Metselbedrijf Kes & Molenaar. Een zestal bouwvakkers uit ons dorp voeren het werk vakkundig en snel uit. De hulp werd ook ingeroepen van Mick van de Mug, die met zijn grote kraan de zware stenen op z’n plaats zette, waardoor er heel wat gemakkelijker en sneller gewerkt kan worden. Even verderop is Klies & Jozefbouw bezig aan een groot bedrijfspand in opdracht van Groot Beheer BV. Volendam draagt dus volop haar steentje bij aan de uitbreiding van Purmerend.

Hennep-kwekerij ontmanteld na inval in woning

Woensdagmorgen om 9 uur deed de politie een inval in een woning aan de Floris Simonszstraat te Edam. Op de zolder werd een volop in bedrijf zijnde hennepkwekerij ontdekt. De toppen van de planten stonden reeds in bloei, klaar om geoogst te worden. Door het Edamse Wijkteam werd de inval uitgevoerd met drie dienstauto’s. De 120 hennepplanten werden afgevoerd en later op last van de Officier van Justitie vernietigd. Tevens werden van de goed geïsoleerde zolder, waardoor men beneden niets van de wietlucht kon ruiken, twee ventilatoren, een afzuiginstallatie, klimaatbeheerser en zes simulatielampen, in beslag genomen, welke afgevoerd werden met de politiebus. Via tips vanuit de burgerij kwam de politie achter deze hennepkwekerij. De eigenaar had nog geen enkele keer geoogst, dus de politie was juist op tijd om de wietplantage te ontmantelen.

Spanning op de gezichten bij de deelnemers. Zij moesten oranje appels uit de boom halen waarin de gewonnen prijs vermeld stond.

Metselbedrijf Kes & Molenaar is ook aktief in Purmerend. V.l.n.r. zien we hier Kees Zwarthoed (Kirrie), Piet Sombroek, Kees Kes en Cor Schilder.

Thames Kwakman (Plak) en zijn echtgenote wonnen de 3e prijs: 1. 500,--.

Kees Smit toont hier één van de 120 hennepplanten, welke reeds volop in bloei waren. Van de koppen van de plant wordt wiet gemaakt.

Olly Bakker maakt hier een gevulde varkensrug klaar.