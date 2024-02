Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1999, week 6

Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1999, week 6

Een onverwacht moment op de étage. Kees Blokker laat de economie even voor wat het is en leert de fijne handvaardigheidskneepjes van collega Marja Nieuwenhuizen.

Het Don Bosco College in de etalage

Gelukkig was Uw verslaggever donderdagavond 4 februari op de fiets gekomen naar de Heideweg, want al om 7 uur was er in de wijde omtrek geen parkeerplaats meer te vinden. Vele honderden bezoekers - nog meer dan vorig jaar - stroomden toe om het OPEN HUIS van het DON BOSCO COLLEGE bij te wonen.

Door de lucht vliegende golfplaten van de trainingshal

Gevaarlijke toestanden kon men afgelopen donderdag en vrijdag aanschouwen bij de oude trainingshal aan het voetbalveld. Deze hal verkeert al lange tijd in een erbarmelijke staat. De stormachtige wind kreeg vrij spel op de golfplaten. Deze zweefden, door de wind gedragen, door de lucht en kwamen in de sloot terecht. Omdat er gevaar ontstond voor de vele fietsers die gebruik maken van het naastgelegen pad, werden de nodige maatregelen genomen om ongelukken te voorkomen. Het fietspad werd aan weerskanten van de trainingshal afgesloten.

Wat er nu verder met de in vervallen staat verkerende trainingshal gaat gebeuren, is nog niet bekend. Maar deze is nu rijp voor de sloop. De voetballers spelen er niet graag meer in. ,,Ze krijgen nog liever een klap in hun gezicht dan dat ze hierin een balletje gaan trappen,” wist een van de jeugdvoetbalbestuurders te vertellen. Er liggen diepe plassen in de pruthal, en de moeders geven diepe zuchten als hun zoontjes erin getraind hebben, want de modder krijgen ze met geen mogelijkheid meer van de trainingspakken, broeken en shirtjes af tijdens het wassen. Het zit er dik in dat de hal onder de sloophamer zal verdwijnen, want een dergelijke accomodatie is toch echt uit de tijd.

Robin Jonker Baby van de Maand

Uit de stapel geboortekaartjes die in de maand januari gedrukt zijn bij Drukkerij NIVO, werd op l februari weer de Baby van de Maand getrokken. En dit is geworden Robin, het zoontje van Jochem Jonker en Monique Visser. Robin Jonker is geboren op zondag 3 januari 1999. Bij de Lampenspeciaalzaak Stoplicht! in de Burg. van Baarstraat konden de trotse ouders een fraaie beertjeslamp afhalen, terwijl er namens de medewerk(st)ers van Drukkerij/Copyshop NIVO een bos bloemen overhandigd werd. Vanaf deze plaats nog onze hartelijke gelukwensen.

Bert Wanders (aardrijskunde) bespreekt voor een aandachtig gehoor van ouders en (toekomstige) leerlingen de planologie van Edam-Volendam. Aanschouwelijk onderwijs via de overhead-projector.

Af en toe verlangde Uw verslaggever terug naar de schoolbanken; zeker in de klas van Marieke Koning (Nederlands).

Gery Mühren, Corina Groot, Dana Zwarthoed en Marina Verhoeven poseren tussen de handvaardigheidbedrijven door.

Jan Roet (docent wiskunde en roostermaker) leert Esther Binken de fijne kneepjes van de informatie-technologie.

Goede voorbereiding op de toekomst: Janna Vrech maakt haar leerlingen Agnetha van Wissen, Margret Maurer en Astrid Schilder wegwijs in de kantoorpraktijk.

Kees de Koning (techniek en ook decaan) bij een nieuw animatieprogramma dat via de CD-rom-speler getoond wordt.

De braintrust van de school: Kees Laan (amanuensis en nog veel meer), Gerard Pelgrom (natuurkunde en biologie) en Johan Jonk (natuurkunde) doen proeven met de trillende snaar. High-technics in de praktijk

Zonder aandacht voor het verleden is er geen toekomst. Jos Koenen (geschiedenis, maatschappijleer en trotse schipper van de VD'10) vertoont met een film uit 1936 historische beelden van het Noordeinde.

Oud-leerlinge Connie Keizer-Schokker met echtgenoot en dochter Marieke. De generaties volgen elkaar op bij het DBC.

Fijne bakprodukten uit eigen keuken voor de bezoekers van het Open Huis.

Jaap Tol en Kees de Koning.

Concierge Evert Smit in zijn loge met charmante begeleiding: Jannig Tuyp, Geer Tol en Grietje Zwarthoed van de huishoudelijke dienst houden hem gezelschap.

