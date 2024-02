Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1999, week 8

Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1999, week 8

Sportinstuif trekt weer honderden kinderen aan

Een schot in de roos mag het elke keer weer genoemd worden. Tijdens de schoolvakanties organiseert de gemeente Edam-Volendam (Ellen Peterse van de afd. Sportzaken), samen met de beheerders van de sporthallen en met hulp van vele vrijwilligers voor de jeugd sportinstuiven. Deze evenementen worden steeds meer uitgebreid, en de jeugd weet de weg naar de sporthal Opperdam ook al meer te vinden. Toen onze fotograaf dinsdagmorgen een kijkje kwam nam, leek het in de grote sportzaal wel een mierennest. Honderden kinderen waren er sportief bezig en vermaakten zich opperbest. Op deze dagen merkt men hoe rijk wij gezegend zijn met dergelijke accomodaties. Buiten is het guur en koud, binnen warm en ontzettend gezellig.

Country-avond in de Jozef was weer een topper

Frans en Hester Pelk en de K.C. Cash-Band uitstekend op dreef

Twee maanden geleden was de eerste country-avond, verzorgd door de K.C. Cash-Band met in het voorprogramma het duo Frans en Hester Pelk in de Jozef. Vanwege het enorme succes werd afgelopen vrijdag een tweede country-avond georganiseerd. Ook nu zat de zaal weer vol en was het interieur veranderd in westernsfeer. Achter het podium, dat aan de zijkant geplaatst was om een intiemer gebeuren te creëren, hing een spandoek met cowboys erop, terwijl de verlichting en het geluid optimaal verzorgd werden door Ton Koning (van de Munnikvelder). Sinds hij gestopt is met de band Emotion; is Ton voor de verhuur van licht en geluid een eigen bedrijfje begonnen, luisterend naar de naam King Trading Showtechniek. De obers liepen rond in cowboypakken te bedienen om zodoende de sfeer nog meer te verhogen.

Egbert Snijdermonument 50 jaar geleden onthuld

Bloemenhulde door leerlingen groep 7 van 'de Trimaran'

Op vrijdag 12 fe bruari 1999 was het 50 jaar geleden dat ter nagedachtenis aan de gevallen verzetsmensen in Waterland het Egbert Snijder Monument is onthuld. Dit monument is geadopteerd door leerlingen van de oecumenische basisschool Trimaran.

Vrijdagmorgen om 9.15 uur vertrok de groep leerlingen o.l.v. onderwijzer Hans Siebrecht vanaf de school lopend naar het monument, waar in het bijzij n van wethouder Jan Tol en Luc Snijder, de zoon van de vermoorde verzetsman, een bloemenhulde werd gebracht.

De leerlingen van groep 7 van de Trimaran hebben de afgelopen tijd uitvoerig informatie en documentatie gehad over dit monument en het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Groeten uit Volendam

De leerlingen van groep 7 van de oecumenische basisschool Trimaran legden bloemen bij het Egbert Snijdermonument.