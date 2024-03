Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1999, week 9

Summer Fashion Show komt er aan

Het Club en Buurthuiswerk kent vele tradities, vele vaste activiteiten per jaar. Eén van deze tradities is de SUMMER FASHION SHOW die op 15 en 16 maart alweer voor de vijfde keer zal worden georganiseerd.

De RKAV groeit uit zijn jasje

De RKAV heeft op dit moment 1350 leden en is een van de (zo niet) grootste voetbal verenigingen van Nederland. Ook de komende jaren zullen wij, als we de cijfers mogen geloven, nog een groot aanbod van Jeugdspelers krijgen. Hoewel dit natuurlijk fantastisch is voor de RKAV brengt dit ook de nodige problemen met zich mee. Als we niet snel tot actie overgaan zullen we genoodzaakt zijn tot een ledenstop. En dit willen we absoluut niet. Het eerste probleem zit hem in de accommodatie. Deze is voor zoveel leden gewoon te klein. Dit heeft tot gevolg dat er meerdere elftallen zich om moeten kleden in een kleedkamer. Tevens is het zo dat de kleinste jeugd zich in het weekend helemaal niet kan omkleden omdat er gewoon geen ruimte voor is. Het tweede probleem is de koude douches op zaterdag en zondag. Doordat er in de weekenden zoveel elftallen spelen is de capaciteit van de warmwater-installatie niet groot genoeg en komt het herhaaldelijk voor dat de elftallen die als laatste spelen onder een koude douche staan.

Gemengde gevoelens coalitie na overname opstallen FC

Gemengde gevoelens voerden de boventoon na de afgesloten onderhandelingen met als inzet het behoud van de FC. De reddingsoperatie slaagde. Maar de ene wethouder (Jan Tol/CDA) was na afloop ‘niet echt opgelucht’, waar zijn collega-wethouder (Nelly Veerman-Tol ND’80) ‘heel blij’ was.

Er was sprake van een behoorlijke kloof. Het CDA wilde tot 7,5 miljoen gulden gaan om de opstallen van FC Volendam (alles wat op de grond van het stadion staat) te kopen. De voetbalclub zou dan huurder worden; de gemeente eigenaar. Maar de FC zou nooit rond kunnen komen met dat bedrag, zo werd door het bestuur gesteld. VD’80 wilde wel tot negen miljoen gaan en voegde daaraan toe, dat als de boel zou klappen, het op zou stappen. Volgens wethouder Financiën Jan Tol speelde de bank een cruciale rol in de onderhandelingen die zondagavond heropend werden. ,,De bank heeft naast het laten vallen van de boeterente nog eens vijf ton van de lening kwijtgescholden, waardoor een brug werd geslagen. Het is wel zo dat de bank, wanneer we er niet uit waren gekomen, weinig met de gemeentegarantie was opgeschoten. Dus zij waren gebaat bij een oplossing.’’

‘foutje’

Die gemeentegarantie van twee miljoen had het gemeentebestuur alleen uit hoeven keren bij een definitief faillissement van de club. FC Volendam-voorzitter Arjen Tuiten zei vorige week in publikaties desnoods verder te gaan met de twee miljoen en dan weer om tafel te gaan met de bank. ,,Dat was een foutje van de heer Tuiten. Bovendien had de bank al aangegeven dat ze geen krediet meer zou verlenen als we er niet uit zouden komen”, aldus Jan Tol.

Hij vervolgt: ,,Het akkoord is er, maar mijn fractie en ik zijn nou niet bepaald opgelucht. Wij dachten er met 7,5 uit te komen en dachten dat het bestuur van de club haar zakelijke relaties zou bewegen aandeel te nemen in het risico, door anderhalf miljoen bijeen te harken. Het risico van de overdracht komt nu geheel op rekening van de gemeente en de gemeenschap.” Jan Tol zei vorige week in De Telegraaf ‘dat de bevolking van Edam-Volendam niet de dupe mocht worden van het wanbeleid dat de club heeft gevoerd’. Daarop inhakend: ,,In het nieuwe voorstel kan de bevolking niet de dupe worden. Het is een zakelijke transactie, een investeringsproject. Er kunnen, omdat het uitgesmeerd zal worden over twintig jaar, geen nadelige gevolgen ontstaan. Het zal zich op termijn terugverdienen.’’ Met deelneming in de organisatiestructuur van de club kan het gemeentebestuur het wanbesturen aan banden gaan leggen. Jan Tol daarover: ,,Het is zeker de bedoeling dat we de vinger aan de pols gaan houden, opdat ze niet straks weer bij de gemeente op de stoep staan. Wellicht dat we buiten de twee plaatsen die voor ons gereserveerd zijn in de Raad van Advies, ook plaatsen met een aparte status opeisen.’’

Verantwoording

Nelly Veennan-Tol, wethouder Sportzaken, zal één van de twee plaatsen in die RvA gaan invullen. ,,Dat zijn voornemens; er zullen daarover nog besluiten moeten worden genomen. Er zullen gerust wat problemen op ons afkomen straks. Maar zeker is dat ik niet weg loop voor mijn verantwoordelijkheid. Ik ben heel blij dat we eruit zijn. We zijn voorlopig af van de zware last. Er kan, om zo maar eens te zeggen, weer vrij worden gevoetbald.” Het voorstel dat de wethouders straks aan de raadsleden gaan doen komt in de extra Commissievergadering van 16 maart en het zal op donderdag 25 maart worden behandeld in de reguliere Raadsvergadering.

Coen Jonkerman en Kobus Jonk op het trainingsveld waarop de RKAV een kunstgrasveld wil maken. Dit veld was eerst in gebruik voor de wedstrijden. Daarvoor is het eruit gehaald en doet nu dienst als trainingsveld. Vaak is dit veld niet te gebruiken omdat het vol met plassen ligt. Om hun broeken droog te houden, tillen de twee voetbal-vrijwilligers die maar op.

Op die veld wil men een nieuwe trainingshal realiseren