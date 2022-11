Uitslag tweede Sinterklaas-Rebus 2022

Hoewel de opgaaf niet makkelijk was, zijn er nog meer goede oplossingen ingeleverd dan vorige week. Op dinsdagochtend zijn uit de grote berg inzendingen vijf namen getrokken met de goede oplossing van de Sinterklaas-Pearl-Rebus.

De oplossing van de rebus was:

“Met koets en scooters werd het feest gered. Alle kinderen tevreden en blij naar bed. Sint bewondert de inzet en spontaan talent dat in heel ons land geen weerga kent.”

De oplossing van de eerste rebus was:

“De virusgolven eindelijk in bedwang. Duurde toch de rust vorig jaar niet lang. Er werd nog gewerkt aan mijn intochtplan. Of kick-out Piet blies de vlam in de pan.”

De volgende winnaars kunnen hun prijs, een bottertje van €20,- ophalen bij de NIVO.

Astrid Mol, Bootslot 28

Tol, Meerzijde 1

Schilder, Gruttoplantsoen 16

Schilder, George Heringstraat 41

C. Nieuweboer, Pallasplantsoen.

Allemaal hartelijk gefeliciteerd en volgende week worden er weer vijf prijzen uitgedeeld.