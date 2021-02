Uitzichtpunt voor de dijkwerkzaamheden

Door de Alliantie Markermeerdijken wordt op verschillende locaties gewerkt aan het versterken van de zeedijk tussen Hoorn en Amsterdam. Nabij Warder is een uitzichtpunt opgebouwd waar voorbijgangers een mooi zicht hebben op de omvangrijke werkzaamheden die er plaatsvinden.

Op het dijktalud is een trap geplaatst en bovenop een container is een plateau gemaakt met hekwerk eromheen. Achter de bestaande dijk is een brede stook zand opgespoten en hier is een haven gecreëerd voor de aanvoer van de benodigde materialen voor de dijkversterking.

Zodoende hoeven de materialen niet via de smalle weg langs de dijk aangevoerd te worden. Als men een ritje maakt met de auto of fiets langs de zeedijk tussen Edam en Warder, kan men hier even stoppen om de dijkwerken te aanschouwen.