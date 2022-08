Sanna Veerman, Luc Kroon en Jessica Schilder klaar voor EK’s

UNIEK SUPERTRIO

Terwijl Volendam massaal op vakantie gaat, laden Sanna Veerman, Luc Kroon en Jessica Schilder zich op voor de komende EK’s. Tussen 11 en 21 augustus worden in München en Rome de Europese titels bij het zwemmen, turnen en atletiek verdeeld en onze jonge dorpsgenoten zijn erbij.

En niet zo’n klein beetje ook. Door Jaap de Groot

Het feit dat drie topsporters uit onze gemeente deelnemen aan drie internationaal hoog gewaardeerde kampioenschappen, mag gerust heel bijzonder worden genoemd. Het is bovendien nooit eerder gebeurd. Turnen, atletiek en zwemmen gelden namelijk als grote mondiale sporten en om dan op zo’n jonge leeftijd op dat niveau mee te kunnen doen is echt heel bijzonder.

Alle drie hebben ze tenminste de finale als doel gesteld, terwijl Jessica Schilder inmiddels aan haar stand is verplicht is om voor goud te gaan. Het logische gevolg van haar spectaculaire bronzen medaille tijdens het WK atletiek in Eugene. De succesvolle kogelstootster: ,,Ik moet in München voor de derde keer de Portugese Auriol Dogmo zien te verslaan. Een jaar geleden had ik niet gedacht dat ik bij haar in de buurt zou kunnen komen, inmiddels heb ik Dogmo tijdens de Diamond League in Oslo en het WK verslagen. Dat moet nu dus weer gebeuren.”

Door corona moest het WK een jaar worden uitgesteld, waardoor het nu in dezelfde maand als het EK geprogrammeerd staat. Jessica Schilder: ,,Ik ben nog even bezig met het bijkomen van het WK. Ik heb eigenlijk meteen de training hervat, tegelijk gun ik mijn lichaam en geest wat rust. Maar op 6 augustus moet ik er weer staan bij de Diamond League in Polen. Op 13 augustus reis ik naar München waar op de ochtend van de 15de de kwalificatie is en ’s avonds de finale wordt afgewerkt.“

Na het brons van het WK, gaat ze in Duitsland overduidelijk voor goud. Jessica Schilder: ,,Het kan mijn eerste internationale titel worden, dus dat is sowieso heel speciaal.”

Een dag voordat Jessica Schilder in München aan het EK begint, zit het EK van Sanna Veerman in dezelfde stad er alweer op. De twintigjarige turnster moet zich eerst op 11 augustus met het Oranje-team voor de finale zien te plaatsen, voordat ze individueel op het onderdeel brug in actie kan komen. De acht beste landen plaatsen zich voor de finale, die daarna tot 14 augustus wordt afgewerkt. Sanna Veerman: ,,De finale is ons doel en ik heb goede hoop dat het gaat lukken. Ondanks de afwezigheid van Sanne en Lieke Wevers, die net een commercieel team zijn begonnen en dit EK laten schieten, komen we toch met een sterke ploeg voor de dag.”

Sanna Veerman hoopt met dat EK eindelijk een streep te zetten onder een vervelende periode, waarin ze twee keer door corona werd geveld. Daardoor miste ze de Olympische Spelen in Tokio en had ze fysiek lange tijd problemen. ,,Maar dat is gelukkig achter de rug”, vertelt ze. ,,Ik voel me fysiek weer honderd procent en hopelijk blijkt dat straks in München. Deze week train ik nog bij mijn club in Amsterdam, daarna volgt de voorbereiding in Rotterdam met de rest van het team. Op 7 augustus reizen we naar Duitsland en moet ik er helemaal klaar voor zijn.”

Op hetzelfde moment dat Sanna Veerman in München in actie komt, moet Luc Kroon in Rome zien te pieken tijdens het Europees Kampioenschap zwemmen. De twintigjarige Volendammer komt uit op 200 en 400 meter vrije slag, de afstanden waarop hij vorig jaar tijdens het EK korte baan nog zilver en goud zou winnen. Maar het lange baan zwemmen is toch een ander verhaal. Luc Kroon: ,,Eerst moet ik me voor de finales zien te plaatsen en dat wordt nog een klus. Nadat ik in februari door corona werd geveld, ben ik nu gelukkig hersteld. Wat dat betreft kan ik er in Rome gelukkig vol voor gaan.”

Omdat ook de zwembond financieel in zwaar weer zit, is er dit keer geen speciaal trainingskamp geregeld en bereidt de Nederlandse zwemploeg zich in eigen land voor op het EK. Luc Kroon: ,,Deze week train ik in Amsterdam en daarna komen we in Eindhoven bij elkaar. Ik vind het prima zo. Ik voel me goed en heb inmiddels te horen gekregen, dat ik naast de 200 en 400 meter vrije slag ook ingeschreven ben voor één of meer estafettes. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Rome moet mijn hoogtepunt van het jaar worden.”

Programma Sportzomer:

11 tot 21 augustus: EK turnen in München (Duitsland) met Sanna Veerman. Sanna komt uit op de onderdelen sprong en brug;

11 tot 21 augustus: EK zwemmen in Rome (Italië) met Luc Kroon. Luc komt uit op de 200 en 400 meter vrije slag;

15 tot 21 augustus: EK atletiek in München (Duitsland met Jessica Schilder.