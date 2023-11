Voorjouwkroost.nl:

Unieke babyproducten met een persoonlijke touch

Voorjouwkroost.nl heeft alles op gebied van verzorging, speelgoed, textiel, inrichting en borstvoeding. Oprichtster Angelina van Scheppingen (28) ziet haar passie de afgelopen twee jaar aanzienlijk groeien. ,,Andere mensen sporten ’s avonds, ik verwerk bestellingen”, zegt ze lachend. Vanaf haar vliering runt de Volendamse een professionele logistieke operatie. Achter haar inpakstation krijgen populaire items zoals de MAM-papflessen, knuffels, babyfoons en fopspeentjes een eigenaar, maar haar ware specialiteit blijkt vooral te schuilen in gepersonaliseerde cadeautjes. ,,Dat varieert van gegraveerde herinneringskistjes en stoeltjes tot rugzakjes met geborduurde naam en zelfs een houten F1-auto met naam behoort tot de mogelijkheden.”

In 2021 werd Angelina van Scheppingen moeder van haar zoontje Tom. ,,Na drie maanden wilde hij zijn fles niet meer. Een klassiek geval van flesweigering,” herinnert ze zich. ,,Een vriendin bood de oplossing: een fles van het Oostenrijkse merk MAM. Ik mocht de fles lenen en zag dat mijn zoontje zijn pap weer moeiteloos dronk. Maar nu stuitte ik op een nieuw probleem. MAM-producten bleken lastig verkrijgbaar in Nederland, en dat terwijl ze wereldleider zijn in hun vakgebied."

Als marketeer besloot Angelina dat er definitief een oplossing moest komen voor het probleem waar veel jonge ouders mee worstelden. ,,Ik besloot de flessen en fopspenen te importeren en te verkopen. Samen met Kees Jonk richtte ik de webwinkel www. voorjouwkroost.nl op.” Vanwege drukke schema’s zou de samenwerking van korte duur zijn, maar Angelina besloot Voorjouwkroost.nl in haar eentje voort te zetten. Naast het al ruime assortiment besloot ze haar focus te verbreden naar gepersonaliseerde producten.

Gepersonaliseerde producten

Het bleek een schot in de roos. ,,MAM-papflesjes met een naam erop zijn enorm handig, vooral als ze worden meegegeven naar de kinderdagopvang. Hetzelfde geldt voor rugzakjes en knuffels. Maar mijn persoonlijke favorieten zijn toch wel de kraamcadeautjes,” zegt Angelina glimlachend. ,,Als ik dan toch iets mag uitlichten, dan zou ik graag het herinneringskistje, het Teddy rugzakje, het geboortestoeltje en het tandendoosje noemen. Deze cadeautjes zijn enorm populair.”







Bij Voorjouwkroost.nl wordt het houtwerk gegraveerd, waardoor problemen met loslatende stickers tot het verleden behoren. ,,Ik ga voor een duurzamere en esthetisch aantrekkelijkere oplossing, en dat valt in de smaak. Sommige mensen willen alleen een naam graveren, anderen kiezen ervoor om het hele geboortekaartje af te beelden. Zo ontstaan unieke cadeautjes die altijd in de smaak vallen.”





‘‘Als ik iets leuks of handigs ontdek, voeg ik het vaak direct toe aan mijn assortiment”





Met inmiddels twee kinderen, kan Angelina zichzelf beschouwen als een ervaringsdeskundige als het gaat om nieuwe producten. ,,Als ik iets leuks of handigs ontdek, voeg ik het vaak direct toe aan mijn assortiment. Onlangs zag ik bijvoorbeeld iemand lopen met een kinderwagen waar een soort raketje aan was bevestigd. Ik vroeg wat het was, en het bleek een zogenaamde 'baby rocker' te zijn, een apparaat dat de kinderwagen zachtjes beweegt, waardoor de baby het gevoel heeft dat hij in slaap wordt gewiegd. Ik heb meteen een partij besteld.”

Reddende engel

Hoewel Voorjouwkroost.nl flink wat uurtjes per week in beslag neemt, werkt Angelina nog altijd als marketingmanager voor een landelijke hypotheekadviseur. ,,Mijn online winkel is oprecht mijn hobby”, vertelt ze. ,,Het is mooi meegenomen dat er een zakcentje uit voort komt, maar ik doe het omdat ik het leuk vind. Wat is er nu mooier dan mensen te helpen?” De afgelopen twee jaar is Angelina al meerdere malen de reddende engel geweest voor radeloze ouders. ,,Een recent voorbeeld vond plaats toen ik rond tien uur ’s avonds op Facebook getagd werd in een oproep van ouders die vroegen of iemand een MAMspeen had liggen. Ze waren alle vier hun fopspenen kwijtgeraakt, waardoor hun kindje al twee uur lag te schreeuwen. Toen ik reageerde stond de vader een paar minuten later aan de deur, ,,reddende engel!”, zei hij met een zucht van opluchting. Dat soort ervaringen maken dat je iedere ochtend en avond weer met een lach op je gezicht bestellingen staat te verwerken.”





Voorjouwkroost.nl bezorgt in Nederland en België. Angelina voegt eraan toe: ,,En in Volendam is de bezorging gratis. Ik vind het geweldig om het contact persoonlijk te houden, vooral met dorpsgenoten. Dat is ook de reden dat ik Voorjouwkroost.nl niet per se heel groot wil maken. Het moet persoonlijk blijven.” In termen van ambities blijft Angelina bescheiden. ,,Het zou leuk zijn als we over vijf jaar meer landelijke naamsbekendheid hebben én iedereen in Volendam ons kent. Maar wat voor mij echt belangrijk is, is dat ik kersverse ouders kan blijven helpen. Van de beste borstkolf, tot een verrassend gepersonaliseerd kraamcadeau en alles daartussen. En uiteraard hoop ik nog lang de reddende engel te kunnen zijn voor ouders die wanhopig op zoek zijn naar een babyproducten, ook op de gekste tijden!”





Ga naar www.voorjouwkroost.nl voor meer informatie en voor de mooiste en meest persoonlijke cadeautjes.