Een stukje Volendam in de Achterhoek

Unieke gastronomie bij Karels in Braamt

In het schilderachtige braamt, te midden van een glooiend landschap, bevindt zich een gastronomisch huiskamerrestaurant met een Volendamse ziel: Restaurant Karels. Onder leiding van chef Paskal Karels (34) en zijn vrouw Layla Veerman-Karels (31) heeft dit bijzondere hotel-restaurant niet alleen een solide reputatie opgebouwd onder de lokale bevolking van de Achterhoek, maar trekt het ook een gestage stroom gasten uit Edam-Volendam, hun oorspronkelijke gemeente. Met een voorliefde voor de natuur, lokale producten en een hoogstaande culinaire beleving, weet Restaurant Karels een unieke sfeer te creëren die een onuitwisbare indruk achterlaat op al haar gasten.

,,Vanuit de keuken zien we ze al aankomen, Volendammers met fietsen achterop de auto,” zegt Paskal lachend. ,,En als we ze daar missen, vangen we het dialect wel op in het restaurant. Elk weekend mogen we Volendammers verwelkomen, en we merken dat ze steeds weer terugkomen.” Het lijkt erop dat de aantrekkelijke combinatie van Achterhoeks groen en culinaire verwennerij menig Volendammer weet te bekoren.

Verbonden met Volendam

Het verhaal van Restaurant Karels begint met de gedeelde droom van Paskal en Layla om een restaurant te openen. Hoewel ze een locatie in Volendam op het oog hadden, bleek het lot andere plannen te hebben. Een aantrekkelijke locatie in Braamt, aan de rand van een bos, maakte dat ze op slag verliefd raakten.

,,Glooiende landschappen, een prachtig bos, een eigen parkeerterrein en een pand met enorm veel potentie,” zegt Layla enthousiast. ,,Deze plek bleek ideaal voor ons gastronomische avontuur. We hebben allebei gelijk onze baan opgezegd en zijn twee jaar geleden vertrokken naar Braamt.” Ondanks de afstand tussen hun nieuwe verblijfplaats en Edam-Volendam, blijft de herkomst van Paskal en Layla duidelijk aanwezig in het restaurant. Layla benadrukt het belang van persoonlijk contact met gasten: ,,We voorzien onze gerechten en wijnen vaak van gedetailleerde toelichting, soms zelfs vergezeld van complete verhalen. Als we familie bezoeken, nemen we bijvoorbeeld altijd Edammer kaas en Volendammer paling mee om in het restaurant te gebruiken. Door deze smaken in onze menu’s te verwerken, hebben we de mogelijkheid om het verhaal achter het restaurant te delen, iets wat onze gasten enorm waarderen.”

De kunst van smaak en service

Het menu van Restaurant Karels reflecteert niet alleen Paskals klassieke Franse opleiding, maar omarmt ook moderne kooktechnieken. Het chefsmenu verandert om de maand, afgestemd op de seizoenen, en vertelt een verhaal met elk gerecht. Paskal legt uit: ,,De kern van een gerecht blijft herkenbaar. We houden de basis puur en voegen complementaire smaken toe, bij voorkeur met lokale ingrediënten. Momenteel prijkt bijvoorbeeld een heerlijke yellowtail kingfish op het menu, een blanke yellowtale gekweekt in Zeeland. We bereiden er een mooie tartaar van met een XO-saus van shiitake, diverse zeewierstructuren erbovenop en afgemaakt met Nederlandse soja. Ons doel is om aan te tonen dat uitzonderlijk smakelijke gerechten niet per se van ver hoeven te komen.”

‘‘Als we familie bezoeken, nemen we altijd Edammer kaas en Volendammer paling mee om in het restaurant te gebruiken”

Wat betreft productkeuze staat Restaurant Karels bekend om zijn voorliefde voor Nederlandse ingrediënten. In plaats van geïmporteerde vanille uit Madagaskar, haalt het restaurant deze rechtstreeks uit Nederland. De kaviaar, een kostbaar en exclusief product, wordt lokaal geproduceerd door steurenkwekerijen in de Achterhoek. Bij Restaurant Karels draait alles om eerlijke, lokale producten. ,,We hebben onze eigen moestuin waar we gewassen en kruiden verbouwen, zoals Mexicaanse dragon en bronzen venkel,” zegt Paskal. ,,Alles, van vlees tot melk, eieren en groenten, wordt zorgvuldig geselecteerd met respect voor natuur en dier. We bieden altijd twee menu-opties, vegetarisch en regulier, en streven naar het gebruik van zoveel mogelijk lokale producten.”

Het onderscheidende element van Hotel Karels is niet alleen te vinden in de keuken. Layla, als Maître Sommelier, brengt een bijzondere expertise aan tafel. Met een voorliefde voor de klassieke wijnwereld importeert ze wijnen uit Europa, met een speciale focus op Bourgogne. ,,Ik ben van mening dat we een zeer uitgebalanceerde wijnkaart hebben als je naar de prijs-kwaliteitverhouding kijkt. Naast de bekende en verwachte wijnsoorten, vind ik het leuk om ook iets te presenteren dat verrassend is. Bijvoorbeeld een druivenras dat je niet zou verwachten in een bepaalde regio en dat een heel andere smaak heeft, maar toch de authenticiteit van die streek weerspiegelt. Die voortdurende zoektocht gaat nooit vervelen.”

Toekomstplannen

Restaurant Karels staat niet stil. Nu Paskal en Layla eigenaar zijn van het pand, hebben ze de intentie om de komende jaren in verschillende fases uitgebreide vernieuwingen door te voeren. ,,Op dit moment wordt de lounge aangepakt, gevolgd door het restaurant en de keuken, dan het hotel, de toevoeging van private dining, en een herinrichting van de tuin met een sprookjesachtige ambiance.” Paskal glimlacht en zegt: ,,Samen met de specialisten van SMEELE Design gaan we Restaurant Karels omtoveren tot een plek waar gasten het gevoel op wolkjes te lopen.” Layla voegt eraan toe: ,,Het voorste terras hebben we al vernieuwd. Hier ontvangen we gasten voor koffie met friandises en een borrel met een kaasplankje.”

Restaurant Karels onderscheidt zich door zijn ongeëvenaarde authenticiteit. ,,We nemen de tijd voor onze gasten en plannen ruim, zodat er voldoende gelegenheid is voor persoonlijk contact,” zegt Layla. ,,Dit resulteert vaak in lovende opmerkingen over de service. Daarnaast hebben we een oprecht enthousiast en vriendelijk team waar we enorm trots op zijn. Wat ook wordt gewaardeerd, is dat de keukenstaf uitloopt, waardoor gasten iedereen kunnen zien en spreken.”

‘‘We nemen de tijd voor onze gasten en plannen ruim, zodat er voldoende gelegenheid is voor persoonlijk contact”

Bij Restaurant Karels draait het niet alleen om een gastronomische ervaring, maar ook een comfortabele overnachting behoort tot de mogelijkheden. ,,De kamers lenen zich perfect voor rust na een diner of na een ontspannen boswandeling. En het ontbijt, met amuses en lokale producten, maakt de totaalervaring compleet.” Bij Restaurant Karels ervaart elke gast meer dan alleen culinaire verwennerij; het is een plek waar men een korte vakantie beleeft, omringd door serene rust en comfort. In hun restaurant laten Paskal en Layla de tijd even stilstaan, zodat hun gasten kunnen genieten van de sublieme gastronomische verfijning die ze hebben geperfectioneerd.

Foto’s: LVF Food

