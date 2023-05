Unieke PianoWandeling door historisch Edam

Achttien jaar geleden kwam kunstenares en muzikante Maisa van der Kolk op het idee om een pianowandeling te organiseren in Edam. De meest bekende Edamse monumenten worden tijdens deze dag het decor voor pianisten die live muziekstukken spelen en bewonderd worden door voorbij wandelende klassieke muziek liefhebbers. Aanstaande zondag op Eerste Pinksterdag is het weer tijd voor de PianoWandeling van 2023. Met twintig verschillende locaties waaronder het Stadhuis, het Edams Museum, Dwars, De Speeltoren en de Grote Kerk is er weer heel veel te beleven deze editie.

Door: Michelle Tuyp

Meer dan veertig muzikanten en groepen zullen prachtige muziek gaan spelen verspreid over het centrum van de stad. Onnoemelijk veel jonge, getalenteerde pianisten en musici komen hun vaardigheden tentoonspreiden. Onder hen is met slechts tien jaar de jongste deelneemster Camille Corboz. Ondanks haar leeftijd beschikt ze wel al over vier jaar ervaring. Maar ook zijn er veel muzikanten die al jaren in het vak zitten en dit jaar naar Edam afreizen voor deze bijzondere gelegenheid. Om één uur 's middags begint het evenement bij de Vliegende Vleugel met Hielko Ubels vanaf Damplein 1. Daarna is er genoeg keuze tussen acts en locaties voor een lange muzikale wandeling. Van Aliya Iskhakova, prijswinnares van elf nationale en internationale muziekconcoursen, tot fulltime songwriter Simon Gitsels, die songs heeft geschreven voor onder andere Merol, Waylon en Armin van Buuren: het programma is heel divers. Om half vijf begint het slotconcert in de Grote Kerk met David Kooi, Alexander & Christopher Hartsink en Ketevan Sharumashvili. Om de dag goed af te sluiten is er na afloop nog een speciaal gearrangeerd PianoMenu in vijf Edamse restaurants: L’Auberge Damhotel, De Fortuna, La Galera, Jimmy Garden en Paviljoen Strandbad Edam. Kortom: alle Ingrediënten zijn aanwezig voor een prachtige Pinksterdag in het pittoreske Edam.

Edam is zondagmiddag het centrum van pianomuziek

Voor de 18e keer wordt in Edam de unieke PianoWandeling gehouden en de organisatoren zijn erin geslaagd een keur aan musici aan te trekken.

Om in de stemming te komen: van 12.00 – 13.00 uur wordt het carillon van de aloude Speeltoren van Edam bespeeld door stadsbeiaardier Frits Reynaert. Van 13.00 – 13.30 uur rijdt de Vliegende Vleugel met Hielko Ubels door de stad, vertrekpunt Stadhuis richting de Kaasmarkt. Daarna kan iedereen die (een beetje) kan pianospelen, zijn of haar kunnen laten horen.

Van 13.30 tot 16.00 uur kunt u op 20 locaties, waaronder alle kerkgebouwen, enkele galerieën en monumentale huizen, terecht. De muzikale keuze is zeer divers: klassiek door (semi) professionele pianisten, jazz (diverse combo’s), minimal music, zang, gitaar, baritonsaxofoon enz. De locaties vindt u op de plattegrond die te downloaden is op https://www.piano-edam.nl/. Onder het hoofdje “Uitvoerenden” staan alle namen van de deelnemers en het genre muziek.

Slotconcert in de Grote Kerk van 16.30 – 17.45 uur

Bij het binnenlopen in de Grote Kerk van 16.00 – 16.30 uur bespeelt de vaste organist Frans Koning het grote Smit-Verhofstadt orgel. Na de openingsprelude door de heel jonge pianisten David Kooi en de broers Alexander & Christopher Hartsink (4-mains), treedt de internationaal geroemde pianiste Ketevan Sharumashvili op.

Parkeren is mogelijk op het parkeerterrein bij het busstation

De PianoWandeling is gratis voor alle bezoekers, maar een bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Met de QR-code is het mogelijk een bijdrage te geven aan dit bijzondere muzikale evenement.

Alle informatie over de PianoWandeling is te vinden op:www.piano-edam.nl of mail naar info@piano-edam.nl