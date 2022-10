Update crisisopvang Baanstee-Noord

Vandaag opent de noodopvanglocatie voor 450 asielzoekers in de Purmer. De opvang is in eerste instantie georganiseerd voor een periode van drie maanden. De groep asielzoekers die haar intrek zal nemen in de crisisopvang bestaat uit mannen, vrouwen, kinderen en ouderen.

De helft van de groep komt over uit een noodopvang in Assendelft. De andere 225 personen worden toegewezen door het COA. Alle betreffende asielzoekers zijn ingeschreven bij het COA en bevinden zich in het proces voor asiel in Nederland. Sommigen hebben inmiddels een BSN nummer en werken.

De noodopvanglocatie op de Baanstee-Noord zal voorzien zijn van slaapplaatsen, sanitair, medische zorg, maaltijden en dagbesteding. In samenwerking met de politie en Veiligheidsregio is er een veiligheidsplan opgesteld. Wil je kleding, speelgoed of een fiets doneren? Mail dan naar noodopvangbaanstee@purmerend.nl