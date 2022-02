Urkers lezen trouw de Nivo

Dat Urk en Volendam veel overeenkomsten delen is geen geheim, maar dat de inwoners van beide vissersdorpen lokale kranten uitwisselen was voor de Nivo-redactie een verrassing. Jaren terug is het ‘krantje-ruil’ initiatief ontstaan tussen Urkers en Volendammers.

,,Mijn man Louw van Veen ‘Sigaar’ leerde Dick Jonk ‘Spijker’ uit Volendam kennen. Via hem zijn we in aanraking met de Nivo gekomen”, herinnert Gre van Veen uit Urk. ,,Inmiddels ruilen we wekelijks een zak Urkerlanden voor Nivo’s.”

De Nivo-lezende Urkers zijn inmiddels zo toegewijd dat ze zelfs favoriete rubrieken hebben. Gre: ,,Johannes leest alles over sport, Louw is van de juridische stukken en ikzelf lees graag de muziekverhalen.” Lees het complete verhaal in de Nivo van woensdag 2 februari.