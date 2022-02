Urkers en Volendammers wisselen wekelijks lokale kranten uit

Urkers lezen trouw de Nivo

Dat Urk en Volendam veel overeenkomsten delen is geen geheim, maar dat de inwoners van beide vissersdorpen lokale kranten uitwisselen was voor de Nivo-redactie een verrassing. Jaren terug is het ‘krantje-ruil’ initiatief ontstaan tussen Urkers en Volendammers. ,,Mijn man Louw van Veen ‘Sigaar’ leerde Dick Jonk ‘Spijker’ uit Volendam kennen. Via hem zijn we in aanraking gekomen met de Nivo”, herinnert Gre van Veen uit Urk zich. ,,Inmiddels ruilen we wekelijks een zak Urkerlanden (het lokale medium van Urk, red.) voor Nivo’s.”

Door Kevin Mooijer





De Nivo-lezende Urkers zijn inmiddels zo toegewijd dat ze zelfs favoriete rubrieken hebben. Gre: ,,Johannes leest alles over sport, Louw is van de juridische stukken en ikzelf lees graag de muziekverhalen. Ik vind het jammer dat de rubriek ‘Op de plecht’ gestopt is.” Gre en consorten leggen flink wat kilometers af om de kranten in hun bezit te krijgen. ,,Meestal halen we de kranten op bij Dick Jonk. In ruil geven we hem dan een tas vol van onze lokale Urkerlanden. De laatste tijd doet Dick er ook Bedakkertjes bij, hartstikke leuk! Als er teveel tijd tussen zit voordat we Dick zien, dan is er op Urk iemand die onze kranten aan een Volendammer meegeeft. Diegene ruilt de kranten dan weer om voor ons. Zo is het eigenlijk altijd gegaan.”

De handel tussen Volendam en Urk reikt verder dan alleen kranten. ,,Laatst werd ik nog door een Volendammer gebeld of we een ouderwetse waslijn konden meenemen. Die worden namelijk alleen nog op Urk gemaakt. En wij, op onze beurt, hebben altijd klussers uit Volendam gevraagd als er iets te bouwen of verbouwen viel. Persoonlijk kom ik zelfs in Volendam bij de tandarts.” Gre lacht: ,,Het is gewoon heerlijk volk. Alles is goed, het voelt altijd prettig en op welk tijdstip je ook komt, je mag er altijd ‘in voor een koppie’.”

De Nivo blijft in Urk terrein winnen. ,,Onze dorpshistoricus Jaap Bakker leest tegenwoordig met veel belangstelling over het Volendams verleden”, zegt Gre. ,,Jaap heeft twee boeken geschreven over Urk. Een boek over bijnamen genaamd ‘Van wie bin jie ur iene’ en onlangs bracht hij zijn tweede boek ‘Urk is van klieven’ uit.” Het gloednieuwe boek van Jaap Bakker valt in Volendam zeker in de smaak. 208 pagina’s gevuld met prachtige verhalen, humoristische anekdotes en nostalgische gedichten over Urk.

Over het boek Urk is van klieven: ‘Een Urker gezegde dat aangeeft hoe de Urker verkleefd is met het dorp. Er zijn niet veel plaatsen waar de bewoners zo gehecht zijn aan de plek waar ze zijn opgegroeid als op Urk. Het overgrote deel van de Urker aanwas blijft ook op Urk wonen. Wie eenmaal is weggegaan komt vaak ook weer terug. Jaap Bakker spreekt uit ervaring en vertelt over dat wonderlijke leven op die keileembult. Hij vertelt op beeldende wijze vanuit zijn jeugd over die tijd waarin Urk zich voor het eerst kon uitbreiden op het lage deel van het voormalige eiland na de Zuiderzeewerken. En vervolgens als een olievlek bezit nam van het nieuwe polderland. Het boek ‘Urk is van klieven’ is een stuk Urker historie, doorspekt met anekdotes, gedichten en gelardeerd met prachtige foto’s.’