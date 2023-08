Vacature: Allround Kapster bij Kapper Sjoerd

Ter versterking van ons team, wegens toenemende drukte, zijn wij voor 3 a 4 dagen in de week - (20 tot 30 uur p.w.) op zoek naar een Allround Kapster die zelfstandig kan werken.

Ben jij die gemotiveerde, klantvriendelijke, gedreven collega die misschien een andere uitdaging zoekt of misschien niet op een stoel in de keuken wil knippen maar in een super mooie salon met leuke collega's wil werken?