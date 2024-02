Vacature | Haveko - Calculator

De calculator maakt aan de hand van een opname een kosten- en urenbegroting en maakt op basis van deze begroting een offerte. Dit alles met het doel zoveel mogelijk opdrachten te verwerven tegen een prijs die voldoet aan de rendementseis van het bedrijf.

Onderstaande beschrijving is een uiteenzetting van de verantwoordelijkheidsgebieden en géén uitputtende opsomming van de werkzaamheden;

De vervuller van deze functie is dan ook gehouden alle voorkomende en in redelijkheid opgedragen werkzaamheden uit te voeren;

De vervuller van deze functie leeft richtlijnen, werkinstructies en procedures na die betrekking hebben op geldende kwaliteits- en veiligheidssystemen en het bedrijfsreglement.

