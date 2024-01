Vacature | Korff Dakwerken - Allround administratief medewerk(st)er

Voor ons team zijn wij op zoek naar een allround Administratief medewerk(st)er. Ben jij klantvriendelijk, accuraat, communicatief sterk en een echte teamspeler die ook zelfstandig kan werken? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Kom werken in een jong team van gezellige collega’s op ons kantoor in Volendam. Naast hard werken in een collegiale werksfeer, organiseren wij regelmatig de leukste teamuitjes. Daarnaast sluiten we in de zomer, elke vrijdag de week af met een borrel op ons sfeervolle dakterras.