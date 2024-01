Vacature | Korff Dakwerken - Calculator

Heb je enige ervaring als calculator en heb je een scherp oog voor detail? Wil jij deel uitmaken van een familiebedrijf dat bekend staat om zijn vakmanschap en kwaliteit? Korff Dakwerken zoekt een gemotiveerde Calculator om ons team te versterken.

Kom werken in een jong team van gezellige collega’s op ons kantoor in Volendam. Naast hard werken in een collegiale werksfeer, organiseren wij regelmatig de leukste teamuitjes. Daarnaast sluiten we in de zomer, elke vrijdag de week af met een borrel op ons sfeervolle dakterras.

Heb je vragen over deze functie?

Stuur een WhatsApp bericht naar 06 57800823, mail naar info@korffdakwerken.nl of bel 0299-321132 en vraag naar Ray Kok.

https://www.korffdakwerken.nl/vacature/calculator/