Vacature | Volendammer Vishandel Dean Karhof

Volendammer Vishandel Dean Karhof is de visspecialist van Medemblik en omstreken. Ter versterking van ons jonge en enthousiaste team zijn wij op zoek naar:

Iemand voor 2, 3 of 4 dagen doordeweeks (dagen in overleg)

07:30 uur opgehaald en 18:30 uur weer thuis

Ook zoeken wij nog een zaterdagkracht

07:30 uur opgehaald en 17:45 uur weer thuis

Wij bieden uitstekend loon, nooit in de file en je werkt in een leuk team. Voor meer informatie of direct solliciteren, neem je contact op via: 06 515 003 78. WhatsAppen of bellen is beide mogelijk.

Nieuwstraat 39 Medemblik

info@vishandeldeankarhof.nl

www.vishandeldeankarhof.nl

0227 608 286