Gevraagd:

Enthousiaste

JONGEDAME

In onze winkel op de Dijk in Volendam

voor in het weekend en de schoolvakantie.

• Ervaring niet belangrijk

• Leuke werksfeer

• Voorkeur HAVO of VWO niveau

Bij interesse even bellen of een berichtje naar:

Winfried Duin

Haven 21 - Tel 06 53 36 41 06