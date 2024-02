Vacature | Zelfstandig allround campingmedewerker (m/v)

Camping Strandbad Edam is een middelgrote familiecamping met dagrecreatie gelegen net buiten Edam aan het Markermeer. Wij zijn voor onze camping op zoek naar een Vind je het leuk om veel buiten te werken om de groenvoorziening netjes te on- derhouden? Op de camping het dagelijkse onderhoud- en kleine schoonmaak- werkzaamheden uit te voeren? Heb je daarnaast ook twee rechterhanden en bij voorkeur ook enige ervaring met techniek? Dan zijn we op zoek naar jou! Onze camping is open van april tot en met september. Je bent in deze periode 2 dagen per week beschikbaar ook in het weekend.

Wat vragen wij:

* Je bent flexibel in dagen en taken.

* Je bent zelfstandig en servicegericht.

* Je bent een buitenmens.

* Je bent woonachtig in de nabije omgeving.

* Je bent nooit te jong of te oud om een nieuwe uitdaging aan te gaan.

Wat mag je van ons verwachten?

• Een afwisselende functie op een vriendelijke en ambitieuze camping.

• Een arbeidscontract voor 16 uur. • Prettige werkomgeving, samen met

het beheerdersechtpaar ben je het

gezicht van onze camping. • Marktconforme salariëring en

pensioen volgens de CAO Recreatie.

* Interesse/Solliciteren? Heb je interesse in deze functie stuur dan je sollicitatiebrief met C.V. vóór 11 februari naar Beheer@Campingstrandbad.nl



Wat mag je van ons verwachten?

• Een afwisselende functie op een vriendelijke en ambitieuze camping.

• Een arbeidscontract voor 16 uur. • Prettige werkomgeving, samen met

het beheerdersechtpaar ben je het

gezicht van onze camping. • Marktconforme salariëring en

pensioen volgens de CAO Recreatie.

https://www.campingstrandbad.nl/nl/