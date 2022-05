Bedrijf in Beeld

Vakgarage Frikkee is klaar voor de toekomst

Terug naar de basis: Full-service aanbod gericht op particuliere markt. Al ruim vijftig jaar is garage Frikkee een begrip in Edam-Volendam en omstreken. Onlangs heeft de Edamse vestiging van het familiebedrijf de overstap gemaakt van Profile Tyrecenter naar Vakgarage. Onder de vlag van het landelijke Vakgarage-concept gaat Frikkee de toekomst met fris enthousiasme tegemoet. ,,Vakgarage Frikkee staat voor moderne dienstverlening met het vertrouwen en de transparantie die men van ons gewend is.”

Eind jaren 60 richtten Örjan Frikkees ouders het garagebedrijf op. ,,Al gauw wist iedereen met een auto in de regio ons te vinden”, lacht de garagedirecteur. ,,De eerste periode hebben de garage, het tankstation en het bergingsbedrijf altijd bij elkaar gezeten aan de Klein Westerbuiten. Maar in de loop der jaren hebben we afscheid genomen van het bergingsbedrijf en is de garage verhuisd naar de Hamerstraat. Om de garage de kans te geven te groeien, hebben we het bedrijf losgekoppeld van het tankstation.” In de Hamerstraat werd de stijgende lijn ingezet. ,,Hoewel we ons destijds als Profile Tyrecenter vooral op de zakelijke markt en het zomer- en winterbandenwisselproces richtten, verloren we de onderhoudswerkzaamheden voor particuliere klanten nooit uit het oog.”



Terug naar de basis

Tien jaar terug opende Frikkee een tweede vestiging. ,,Onze garage in de Voltastraat in Purmerend heeft de dubbele afmeting van de Vakgarage in Edam. We hebben de volledige bandenwissel daar ondergebracht, waardoor er in Edam weer ruimte is ontstaan voor meer onderhoud. En dat geldt óók voor elektrische auto’s.” Met het vizier op de toekomst is Frikkee in februari 2022 overgestapt naar het Vakgarage-concept. ,,Onder de noemer Vakgarage richten we ons weer vooral op particulier onderhoud in de breedste zin van het woord, zoals het van oudsher altijd geweest is. Door terug naar de basis te gaan bereiden we ons voor op de toekomst. Op de automarkt is als gevolg van de populariteit van elektrische voertuigen een transitie waarneembaar. Met 3% elektrisch rijdende voertuigen valt het op de particuliere markt nog reuze mee, maar we merken wel degelijk dat elektrische auto’s aan een flinke opmars bezig zijn. Elektrische voertuigen hebben geen motor en bijna geen bewegende onderdelen, dat betekent voor ons minder onderhoud. Uiteraard blijven onderhoudswerkzaamheden aan het onderstel, de banden, remmen, het balanceren en uitlijnen wel gewoon van belang, maar de motor vervalt.” Frikkee toont zich innovatief: ,,Onze garage-chef heeft net zijn EV-specialisatie afgerond. Nu kunnen we dus starten met het oprichten van faciliteiten voor elektrische voertuigen. Denk aan het testen van batterijen, het aanbieden van laadpalen en het leveren van onderdelen.”

Ons motto is:

‘betrouwbaar onderhoud voor een eerlijke prijs’

Onderhoud van a tot z

Vakgarage Frikkee richt zich op lokaal onderhoud voor zowel de particuliere als de zakelijke markt. ,,We voeren alle werkzaamheden aan auto’s uit; van Apk-keuringen en klein onderhoud tot ingrijpende reparaties en schadeherstel. En dat geldt natuurlijk voor alle denkbare automerken. Met de aansluiting bij Vakgarage zijn we onderdeel van een landelijke formule. Sinds 1991 is Vakgarage het grootste zelfstandige autoconcept van Nederland. Iedere Vakgarage is aangesloten bij de BOVAG en is RDW-erkend. Samen met 359 andere Vakgarages bieden wij een full-service aanbod aan alle automerken. Onze monteurs zijn uitstekend opgeleid en hebben alle kennis en ervaring om iedere auto van perfect onderhoud te voorzien. Ons motto is: ‘betrouwbaar onderhoud voor een eerlijke prijs’.”

Vooruitstrevend

Gedurende de jaren heeft Vakgarage Frikkee een uitstekende naam opgebouwd als het gaat om transparantie en betrouwbaarheid. ,,De gemiddelde autobezitter heeft geen idee wat te verwachten wanneer ze de auto voor onderhoud of een reparatie naar de garage brengen”, zegt Örjan. ,,Als het telefoonnummer van de garage in beeld komt vrezen mensen al gauw dat het een hoop geld gaat kosten. Om onnodige zorgen te voorkomen nemen wij de klant mee in het proces. We zijn daarin volledig transparant.” In Edam stond Frikkee al jaren bekend om zijn betrouwbaarheid, de uitdaging schuilde in het opbouwen van diezelfde goede naam in Purmerend. ,,Om dat extra stukje service aan de klant te bieden hebben we een eigen app opgericht. iGarage is een digitaal serviceregister waarin alle informatie over je auto met een druk op de knop beschikbaar is. Na een bezoek aan de garage wordt alles automatisch geüpdatet. Het is een stukje software dat fantastisch bijdraagt aan de transparantie.” De succesvolle app is inmiddels overgenomen door verschillende garages uit binnen- en buitenland en telt ruim 85.000 gebruikers.

‘Standaard hebben we tussen de vijf en vijftien occasions in het middensegment op voorraad’

Occasionaanbod

,,Een trend die de autowereld flink heeft beïnvloed is de online oriëntatie bij het zoeken naar een nieuwe auto”, zegt Örjan. ,,Een showroom blijkt tegenwoordig overbodig. Veel auto’s worden simpelweg online besteld. Om in de behoefte van de klant te voorzien gaat Vakgarage Frikkee de occasionverkoop uitbreiden. In het verleden hebben we altijd een mooi occasionaanbod op voorraad gehad. Als onderdeel van onze nieuwe visie gaan we ook dat weer oppakken. Verdeeld over de vestigingen in Purmerend en Edam zullen we standaard tussen de vijf en vijftien occasions in het middensegment op voorraad hebben. En mochten we tóch niet de auto hebben die de klant zoekt, dan zoeken we de gewenste auto in ons netwerk. Zodoende kunnen we de klant ontlasten en kunnen we garanderen dat er een kwalitatief goede auto zónder verborgen gebreken opgeleverd wordt.”

ACTIE

Om de overstap naar Vakgarage te vieren heeft Frikkee een leuke actie opgezet voor nieuwe en bestaande klanten.

Iedereen die voor een grote onderhoudsbeurt naar Vakgarage Frikkee komt krijgt een jaar lang gratis pechhulp in heel Europa.

Bezoek de website van Vakgarage Frikkee voor meer informatie.