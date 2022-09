Van Beem Buitenleven: Alles voor het buitenleven onder één dak

Op slechts 25 minuten rijden van Edam-Volendam vind je Van Beem Buitenleven. Het aanbod van hun 6 productgroepen overkappingen, tuinmeubelen, buitenkeukens, zonwering, jacuzzi en zwembaden en hun 10.000m² inspirende showroom in Zwanenburg maken dit concept onderscheidend en luxueus. Nivo sprak met Madeleine Lasschuit over de rijke historie en de vruchtbare toekomst van het steeds bekender wordende familiebedrijf. ,,We staan voor producten van alleen maar A-merken en de hoogste kwaliteit.’’

Bezoekers aan Van Beem Buitenleven worden bij aankomst begroet door het familiewapen dat fier aan de gevel pronkt. Je bent bij een familiebedrijf en dat merk je direct aan de persoonlijke benadering. Je naam staat netjes op een welkomstbord en de ontvangst is hartelijk. Het voelt als een oprecht warm bad. Gaat dat bij iedereen op die manier?

,,Jazeker wel! Van Beem Buitenleven is altijd een echt familiebedrijf gebleven. Naast dat er een aantal familieleden werken, heerst er een familair gevoel in het team. We gaan op een informele manier en toegankelijke manier met elkaar om en dat stralen we uit naar de klant. Dat komt door onze passie voor het buitenleven. Ook al zijn we niet allemaal familie van elkaar, het voelt wel als één hechte familie met allemaal hetzelfde doel, namelijk het beste voor de klant en hart voor de zaak. We zijn familiair, professioneel, betrokken en gepassioneerd. Van de receptie tot aan de monteurs: iedereen wil oprecht het beste voor de klant. Wij selecteren onze mensen ook zelfs op die passie.’’

‘In Volendam mogen we het terras van De Botterwerf stijlvol inrichten met onze overkappingen.’’

Jullie begonnen ooit in 1901 als akkerbouwer. Daarna werden jullie een kwekerij en tuincentrum. Hoe is jullie ontwikkeling naar dé trendsetter in het buitenleven gegaan?

,,Het buitenleven is de laatste jaren aan een opmars bezig. Daarmee bedoel ik te zeggen: men beseft steeds meer hoe prettig het is om een mooie inrichting van de tuin te hebben. De toenemende vraag naar partijen die luxueuze producten leveren, was voor ons reden om te stoppen als tuincentrum. Sindsdien richtten we ons op de totaalinrichting van tuinen. Men komt bij Van Beem Buitenleven als de tuin al is aangelegd en de tuin compleet wil maken met één of meerdere van onze productgroepen. We noemen de productgroepen ook wel onze musthaves. We werken dan ook vanuit de filosofie dat de ultieme tuininrichting bestaat uit deze zes musthaves. Voor Van Beem Buitenleven zijn dat: overkappingen, tuinmeubelen, buitenkeukens, zonwering, jacuzzi en zwembaden. Een zwembad met daarachter een overkapping of zonwering om in te vertoeven, ingericht met tuinmeubelen en een buitenkeuken en eventueel aanvullend een jacuzzi voor een compleet wellness gevoel. Natuurlijk is het niet altijd mogelijk om alle musthaves in één tuin te creëeren, maar met iedergeval één musthave creëer je een luxueuze sfeer en het hele jaar door een vakantiegevoel in eigen tuin. ‘’

Waarom moet iedereen bij Van Beem Buitenleven zijn?

,,Waar anders vind je een showroom van maar liefst 10.000m2 inspiratie, met daarin écht alles voor het luxe buitenleven onder één dak? Van elke productgroep voeren we maar één of twee exclusieve merken. We kiezen daarin expliciet voor kwaliteit. Jacuzzi is bijvoorbeeld zo’n bekend merk, dat het een soortnaam is geworden. Wij voeren het échte merk Jacuzzi. Bij tuinmeubelen is dit SUNS, bij zonwering Markilux en bij de buitenkeukens hebben we Roostr en Cubic. Voor de overkappingen hebben we onder andere Renson. Daarnaast willen we ook dat een bezoek aan Van Beem Buitenleven een inspirerend en vermakelijk uitje is. Elke zaterdag bereidt onze chef-kok allerlei hapjes en we organiseren ook workshops, zodat men leert koken op een barbecue in een buitenkeuken. Buiten zijn we nu bezig met de inrichting van een kinderboerderij, compleet met geiten en kippen. Op deze manier is het ook voor kinderen een leuk dagje uit. Ongeacht een aankoop zal een bezoek aan onze showroom een blijvende herinnering zijn.’’

‘Qua mentaliteit en gevoel passen we heel goed bij Volendam’’

Waarom hebben jullie een goede klik met Volendammers?

,,Volendammers willen vaak iets moois en goeds. Wij hebben de mooiste producten en projecten. We ontzorgen daarbij van A tot Z, dus daar ligt een mooie klik. Wij merken dat Volendammers onze manier van werken fijn vinden. Ze houden van duidelijkheid. Dat is ook de reden dat wij voor iedere klant een volledig gratis 3D ontwerp uitwerken die we presenteren in onze eigen bioscopen. Dat zijn inhouse ruimtes met echte bioscoopstoelen, waar de klant het design op een groot scherm ziet. Zo krijgt men meteen een perfect beeld van hoe hun droomtuin zou kunnen worden.’’

Wat zijn voor jullie de mooiste projecten?

,,We hebben natuurlijk al heel veel mooie projecten mogen doen, waaronder veel horeca. Bij Ron Blaauw van Ron Gastrobar in Amsterdam mochten we het gehele terras ontwerpen en inrichten. In Volendam mogen we het terras van De Botterwerf stijlvol inrichten met onze overkappingen. Daar kan men straks vertoeven op een compleet nieuw terras. Aan het Gouden Slot in Volendam hebben we ook een regelrechte eyecatcher gerealiseerd. De mooiste projecten -voor ons- zijn die waar we alles op elkaar mogen afstemmen.’’

Van Beem Buitenleven is inmiddels zo’n bekende naam dat jullie tegenwoordig ook als partner verbonden zijn aan diverse televisieprogramma’s. Is dat een bewuste keuze?

,,Laten we vooropstellen dat we bij Van Beem Buitenleven graag op een ongedwongen manier inspireren. Tegelijkertijd bestaan we natuurlijk al sinds 1901 en hadden we al wel een vrij goede naam opgebouwd. Aan de andere kant zijn onze projecten van nu zó in het oog springend, dat we eigenlijk min of meer vanzelf bekender zijn geworden. RTL en SBS6 wisten ons dus ook te vinden en benaderden ons voor een samenwerking. Daar hebben we dankbaar ja tegen gezegd. Daarnaast werken we ook veel met online influencers -zoals Laura Ponticorvo- samen en hebben we natuurlijk de vruchtbare samenwerking met de 3JS. Zij helpen ons met inspireren. We willen graag de grenzeloze mogelijkheden laten zien van het buitenleven.’’

Wat is jullie belangrijkste ambitie?

,,Als we hardop dromen, dan willen we natuurlijk uiteindelijk dé nummer één van Nederland worden. Onze 10.000m² showroom moet de belangrijkste inspiratiebron worden voor alle buitenleven projecten. Iedereen kijkt natuurlijk online, maar bij Van Beem Buitenleven moet je absoluut geweest zijn. En we willen van iedereen een ambassadeur maken. Daar zijn we dagelijks mee bezig. Elke dag gaan we weer voor die 10. Alles moet perfect zijn.’’

Zijn er binnenkort nog leuke acties voor geinteresseerden?

,,Toevallig wel! We hebben namelijk op 7, 8 en 9 oktober een Open Huis weekend, met onder andere een optreden van de 3JS. Tijdens die dagen laten we bezoekers kennis maken met onze 6 musthaves. Er zijn heerlijke hapjes, drankjes, goede muziek er worden nieuwe producten onthuld zoals ons eigen overkappingen, buitenkeukens maar ook de nieuwste auto van Mercedes. Men krijgt uitleg van onze verschillende producten door onze leveranciers en er komen influencers langs. Kortom: een weekend dat volledig in het teken staat van inspiratie en onze musthaves!’’

Impressie Botterwerf in Volendam