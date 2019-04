Van denken naar doen op Duurzaamheidsbeurs

De circa 700 bezoekers van de Regionale Duurzaamheidsbeurs kwamen bij de 55 ondernemers en organisaties vooral met gerichte vragen. “Je merkt dat ze zich in de afgelopen tijd al georiënteerd hebben. Mensen komen nu vooral met gerichte vragen.

Men wil daadwerkelijk aan de gang met energiebesparing, elektrisch vervoer of met bewustere afvalscheiding.” De geïnteresseerde bezoekers kwamen uit de hele regio en ver daarbuiten. “Een dergelijke brede beurs is uniek en heb je bij ons niet”, en gaven in hun evaluatie een dikke 8. Vooral de gevarieerdheid sprak aan. Er waren ook stands van ondernemingen uit Edam-Volendam.