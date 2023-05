Van der Valk Volendam in gesprek met COA over mogelijke opvang vluchtelingen

Omwonenden van Hotel Van der Valk Volendam ontvingen eerder deze week een brief van de gemeente Waterland. Het onderwerp van het schrijven betrof de ‘tijdelijke opvang vluchtelingen in Hotel Van der Valk Volendam’. Hoewel er momenteel nog geen overeenkomst is tussen Van der Valk en het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA), informeert burgemeester Van der Weele van de gemeente Waterland de directe omwonenden wel al over de kwestie.

Door: Kevin Mooijer

,,Mocht er een overeenkomst tot stand komen dan volgt mogelijke opvang vanaf oktober”, staat in de brief. Hotel Van der Valk Volendam wordt momenteel verbouwd, maar toch zijn de gesprekken met het COA gaande. Burgemeester Van der Weele benadrukt in haar brief dat de opvang van vluchtelingen en het vinden van voldoende opvangcapaciteit een complex vraagstuk is. Met de sluiting van de crisisnoodopvang in de Baanstee wordt dat vraagstuk lokaal gezien des te ingewikkelder. Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel vluchtelingen Hotel Van der Valk Volendam eventueel zou kunnen huisvesten en aan welke termijn wordt gedacht. Wel is bekend dat – mocht er een overeenkomst worden bereikt – de opvang met ingang van oktober in gang gezet wordt. Omwonenden worden door middel van briefpost op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, bovendien zijn de betrokken partijen voornemens om een informatieavond te organiseren.