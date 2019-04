Sanne Veerman maakt eigen droom en die van anderen waar

Van passie voor reizen naar eigen reisbureau

Sanne Veerman heeft van jongs af aan al een passie voor alles wat met reizen te maken heeft. In 2015 besloot ze na een aantal jaar ervaring in de reisbranche haar eigen reisbureau op te zetten en sloot een franchiseoverkomst met ‘TUI at Home’. Sindsdien werkt de Volendamse onder de naam ‘TUI at Home Sanne Veerman’ en maakten velen al gebruik van haar service en het kosteloze onafhankelijke reisadvies.

Door Laurens Tol

Voor allerlei soorten reizen en reissegmenten kun je bij Sanne terecht, van hotel overnachtingen tot complete reizen op maat. De naam ‘TUI at Home’ betekent niet dat het alleen mogelijk is om te kiezen uit het reisaanbod van TUI. De reisadviseurs die zijn aangesloten bij dit concept kunnen boeken bij vele gerenommeerde reisorganisaties. Hierdoor kan een compleet en kwalitatief hoogstaand vakantieaanbod worden aangeboden.

Wanneer je besluit een vakantie/reis aanvraag bij Sanne neer te leggen dan kan dit bijvoorbeeld telefonisch, per e-mail, op afspraak bij je thuis, op het werk, of in een openbare gelegenheid in de directe omgeving van Volendam. Dit is mogelijk op tijden die voor jou het beste schikt, dus ook in de avonduren en in het weekend.

Dromen

Dit vertelt Sanne zelf over haar werkzaamheden: ,,Als persoonlijke reisadviseuse ga ik dagelijks aan de slag met diverse wensen en dromen van singles, stellen, gezinnen, vriendengroepen, zakenreizigers en andere samenstellingen. De aanvragen die ik krijg zijn heel uiteenlopend, van een kortstondige vakantie in bijvoorbeeld Europa tot langdurige rondreizen in één van de andere vele continenten.

In veel gevallen zijn er reisorganisaties die een reis aanbieden die precies aansluit op de wensen van de klant. Als dit niet mogelijk is zijn er nog een tal van opties om de reis helemaal naar wens samen te stellen. Dit kan door losse segmenten, zoals: accommodaties, vluchten, autohuur, verzekeringen, excursies, begeleiding, chauffeursdiensten, etc., etc., van verschillende organisaties samen te voegen.

Bij het zoeken naar de gewenste reis houd ik uiteraard rekening met de wensen en kwaliteit van de reis. Ook een prijsvergelijking is vanzelfsprekend. Wanneer men besluit de reis bij mij te boeken dan word ik het vaste aanspreekpunt van voor, tijdens en ook na de reis. Daarnaast verzorg ik dan ook allerlei bijkomende zaken zoals het reserveren van vliegtuigstoelen, visums en andere reisgerelateerde zaken. Mijn hoofddoel is om voor iedereen die mij benadert een reis te vinden en/of samen te stellen waar men volop van kan genieten en nog jaren over kan napraten.”

Sanne is naast haar werkzaamheden ook veel onderweg om voorlichtingen, workshops en cursussen te volgen. Zo blijft ze op de hoogte van de laatste nieuwtjes en vergroot ze haar kennis over bestemmingen. Daarnaast grijpt ze elke mogelijkheid aan om zelf op reis te gaan.

,,Inmiddels heb ik veel mooie reizen kunnen maken en ik hoop de komende jaren nog een heleboel bestemmingen te bezoeken. Afgelopen jaren bezocht ik meerdere mooie landen waarvan Australië, Fins Lapland, Kenia, Noorwegen ( Tromso), IJsland en Thailand er tot nu toe bovenuit sprongen. Voor het komende jaar staan de volgende reizen naar Canada, Marrakesh en Namibië alweer gepland. De reiservaringen die ik zelf op doe tijdens mijn reizen helpen mij om de reiswensen van anderen beter te begrijpen en uit eigen ervaring te kunnen adviseren over de verschillende bestemmingen.”

Tevredenheid

Mocht je een reis naar een bestemming willen boeken waar Sanne nog niet is geweest, dan kan ze naast alle gespecialiseerde reisorganisaties terecht bij diverse collega's waar ze vaak mee samen werkt. Door dit grote netwerk en door haar enthousiasme kan je bij Sanne terecht voor alle soorten reisaanvragen.

Inmiddels heeft Sanne een zeer groot aantal tevreden klanten en dit aantal neemt nog steeds toe. Als je na het lezen enthousiast bent geraakt en interesse hebt gekregen om je ook te laten adviseren door Sanne, dan is zij bereikbaar via haar website:

www.sanne-veerman.nl of via e-mail: sanne.veerman@tui.nl

Een bericht via Facebook Messenger, Instagram of Whatsapp mag natuurlijk ook altijd.

Boek je vakantie zorgeloos en snel door gebruik te maken van Sanne’s service en persoonlijk reisadvies.