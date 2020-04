Partner content

Van zijwieltjes naar grote-mensen-fiets

De meeste kinderen leren het eerst op een fiets met zijwieltjes. Prima uitvinding, totdat ze toe zijn een echte kinderfiets. Eentje die precies op maat is.



Dat laatste is noodzakelijk om goed te leren fietsen. Toegegeven, fietsen zijn niet goedkoop, maar een fiets ‘op de groei’ kopen is zeker niet verstandig. Een kind te lang door laten fietsen op een te klein exemplaar is ook niet slim. Zelfs gevaarlijk, want de balans is dan snel zoek en daar leer je niet alleen minder goed fietsen van, je bent tegelijk kwetsbaar op straat.

Dus: voeten moeten de grond kunnen raken als het kind op het zadel zit en stilstaat en geen knieën tegen het stuur.

Overmoedige jongens en drukke meiden

Fietsles van ouders is nodig om goed te leren fietsen. Doe het rustig en besteedt er flink tijd aan. Ook al heeft een kind het snel in de gaten, dan ben je nog niet meteen klaar de drukke weg op te gaan.

Jongens willen nog wel eens overmoedig op hun nieuwe jongensfiets tekeergaan. Zonder op- of omkijken razen ze het fietspad over, maar dat kan -zeker in het begin- beter nog maar even achterwege blijven. Zorg ervoor dat ze zich concentreren op het verkeer voor zich, de handen goed aan het stuur houden en vooral dat ze goed op- en af kunnen stappen.

Meiden zijn daarentegen vaak wat rustiger, maar ook zij willen nog wel eens druk in de weer zijn met accessoires. Een leuk mandje voorop de meisjesfiets is aan hen wel besteed, maar het is niet de bedoeling daar onderweg in te gaan graaien. Ook hier geldt: blik vooruit en handen aan het stuur.

Laat ze een helm dragen

Laatste tip: het is niet zo gek om het kind, zeker in het begin, een helm te laten dragen. Dat is een stuk veiliger en daarmee zijn ze minder kwetsbaar als ze toch eens op hun snuit gaan. Zo’n helm is er in allerlei kleuren en als ze daar eenmaal aan gewend zijn, fietst dat toch een stuk rustiger. Laat je goed informeren want ook hier geldt dat de helm goed moet passen.