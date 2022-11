VD10 ruilt houten masten in voor staal

In april 2023 zal de VD10 ‘Franciscus Xaverius’ met nieuwe masten en tuigage certificaten startklaar in de haven liggen. Onlangs is besloten de authentieke houten masten van het schip te vervangen voor stalen masten.

Tijdens de laatste keuring – in het begin van dit zeilseizoen – werd duidelijk dat het opknappen van de oude masten na 35 jaar dienst te veel zou gaan kosten. Oud-schipper Jos Koenen is samen met Johan Schilder naar Stavoren in Friesland geweest om de nieuwe masten te bestellen.

De keuze is gevallen op stalen masten met een houten uitstraling. Piet Blauw is een van de grootmeesters als het gaat om het maken van stalen masten die bijna niet te onderscheiden zijn van hout. De verwachting is dat de VD10 in april volgend jaar veilig en wel klaar is voor een nieuw zeilseizoen.