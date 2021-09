VD34 voor even terug in Volendammer haven

Voor even was hij weer terug in zijn thuisdorp. Met zijn felrode kleuren en herkenbare naam trok de VD34 veel aandacht op de dijk. ,,Ik ben al meerdere malen aangedaan door Volendammers die vertellen vroeger wel eens mee te zijn geweest op de VD34”, lacht eigenaar Tijmen Bos.

,,In 1972 nam ik de VD34 samen met mijn broer over van Volendammer visserlieden Klaas Mol en Frederik Schilder”, herinnert Tijmen. ,,Zij gebruikten de botter voor de visserij, hun broodwinning. Voor mijn vrouw en mij heeft de botter vooral een recreatieve functie.”

Met de jaren heeft de het Varend Erfgoed een flinke metamorfose ondergaan. Zo beschikt het inmiddels over een nette stuurhut met onder het dek een keukentje en slaapkamer. De VD34 is doorgaans in de thuishaven van Tijmen en Ria in Spakenburg te bewonderen.