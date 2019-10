Veehouders uit Katwoude protesteren in Den Haag

Dinsdag vond er in Den Haag een landelijke protestactie plaats van boeren uit het hele land vandaan. Naar schatting 10.000 veehouders hadden zich aangemeld voor deze actie op het Malieveld en 2.500 trekkers zouden erheen rijden.

Ook boeren uit Katwoude (en Noord-Holland) gingen dinsdagmorgen om 7 uur met een groep op pad naar Den Haag om te protesteren tegen de milieuplannen van de Tweede Kamer. Wim Spaarman, een veehouder uit Katwoude, had bij de Nivo een grote poster laten afdrukken die hij voor op de trekker bevestigde tijdens de protestmars.

Op de fraaie foto met vee op het weiland in Katwoude staat de tekst: “Mannen in overalls hebben ons land opgebouwd. Mannen in pak hebben het vernietigd”. De veehouders zijn het beleid vanuit Den Haag meer dan zat.