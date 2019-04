Veel belangstelling voor lezing Abma Schreurs Notarissen over het testament en levenstestament

Donderdag 4 april jl. werd door Abma Schreurs Notarissen in de Bibliotheek in Volendam een lezing gehouden over het testament en het levenstestament. Notaris Jos Hofstee (Abma Schreurs) sprak deze avond over het belang van een goed testament. In een testament legt u vast wat er moet gebeuren als u komt te overlijden en wijst u uw erfgenamen aan. Het testament wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie en wensen. Zo kunt u in het testament een gedeelte van uw vermogen nalaten aan uw kleinkinderen, andere personen of goede doelen. Een goed testament kan ook veel erfbelasting besparen.

Levenstestament

Een levenstestament is een apart document waarin u iemand aanwijst in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen. In uw leven kunnen zich namelijk situaties voordoen waarin u zelf (tijdelijk) niet meer in staat bent om beslissingen te nemen. Dit kan in het geval van een ongeval, operatie, beroerte of de ziekte van Alzheimer. Op die vaak ingrijpende momenten is het belangrijk om uw zaken goed geregeld te hebben, zodat de juiste personen namens u kunnen handelen. In een levenstestament wijst u een gevolmachtigde aan om uw zakelijke belangen te behartigen of om medische beslissingen te nemen als u daartoe niet meer in staat bent. Een levenstestament is dus anders dan een ‘gewoon’ testament.

Huis aan het Water

Ook sprak de heer Hakvoort van het Huis aan het Water te Katwoude. Hier kan iedereen terecht die te maken heeft (of heeft gehad) met kanker. Patiënten, partners,?familie en vrienden. Het is een prachtig huis met uitzicht over de Gouwzee, de ideale plek om uw hoofd vrij te maken, tot rust te komen, de balans terug te vinden of juist samen dingen te doen. Het Huis aan het Water is afhankelijk van donaties. Zij zijn daarom altijd op zoek naar particulieren en bedrijven die hun werk willen ondersteunen. Met uw hulp kan Huis aan het Water voortbestaan en blijven?voorzien in de grote behoefte aan een vertrouwde ontmoetingsplek voor mensen met kanker en hun omgeving. U kunt het Huis aan het Water o.a. steunen door het opnemen van een legaat in uw testament of een schenking tijdens uw leven.

Wilt u meer informatie over het (levens)testament of advies op maat ontvangen? Neem gerust contact op met een van de experts van Abma Schreurs via 088-433 4330 of info@abmaschreurs.nl.

Abma Schreurs Notarissen is gevestigd aan de Julianaweg 204A, 1131DL Volendam (tweede etage in het pand van Cas Sombroek).

www.abmaschreurs.nl