Veel jachten in de Volendamse haven

Het is vakantietijd en menigeen trekt erop uit. Zo ook de jachtjesmensen. In de Volendamse haven kon men maandag zo’n tiental grote scheepsjachten afgemeerd zien liggen. En daar zaten enkele zéér mooie exemplaren tussen.

Ook andere schepen van de bruine vloot en vissersschepen hebben een tijdelijke ligplaats in de haven gevonden. Bij de vier houten garnkwakken van de Vereniging Behoud de Volendammer Botters is nu ook de stalen botter VD54 afgemeerd.

Deze lag in de haven van Marken afgemeerd en is door de vereniging Botterbehoud aangekocht om hersteld te worden. De vissersschepen zorgen voor een mooie aanblik die past bij een vissersdorp als Volendam, zoals we in het hele land bekend zijn.