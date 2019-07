Veel zonaanbidders op het Slobbeland en strandje Marinapark

Voor zon, zee en strand hoeven we in onze gemeente eigenlijk niet naar verre oorden af te reizen. Maar toch zal komend weekend weer de uittocht plaatsvinden als de bouwvak is begonnen.

Woensdag was de eerste echte tropische zomerdag en net als op dinsdag trokken de zwembaden en recreatiegebieden weer veel badgasten aan. Recreatiecentrum Slobbeland stroomde in de loop van de woensdagmiddag voller en voller. Er waren veel zwemmers die in het water van het IJsselmeer verkoeling zochten en van de glijbaan af gingen.

In het kinderbad en het zwembassin was het een drukte van belang met zwemmende jeugd. Even verderop was het ook lekker druk bij het strandje van het Marinapark. Vanaf het water kwam er een verkoelend windje en konden de recreanten genieten van het prachtige uitzicht op het Markermeer.