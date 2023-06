Veelzijdige optredens op een zonnig Kaaspop festival

Dat het Kaaspop festival in Edam dé plek is om nieuwe muziek te ontdekken is al jaren een feit. Ook dit jaar had het festival weer een gevarieerde line-up, verdeeld over de drie verschillende podia bij onder andere de Kaasmarkt, de Beestenmarkt en de Speeltoren.

Door: Michelle Tuyp

De dag begon in de vroege middag met een optreden van Popkoor Afslag op het podium bij de Kaasmarkt en het Fanfarecorps Wilhelmina die door de straten van Edam liep. Het zonnetje kwam langzaam door en toen barstte het los in het centrum van de stad. Volendammer indie rock band Sigh Hollywoo beet de spits af op de Beestenmarkt. Hierna volgden gedurende de dag grote namen en razend interessante opkomende acts als Tim Dawn, De Baron, Babs en de veelbelovende band Kuzko. De muziek ging van pop naar Urban Balkan en dansbare hiphop: voor ieder wat wils. Tussen de acts door draaide dj Steffie In Tha Mix wat platen van zijn gigantische vinyl collectie, om het publiek niet stil te laten zitten terwijl de bands het podium moesten ombouwen. Tussendoor kon er even een snackpauze gehouden worden in de welbekende 'food allee' tussen alle podia in. Hier stonden foodtrucks met keuze uit burgers, patat, pizza, enchilada’s en meer.

Rond vier uur 's middags werd het een stuk drukker op het festival en stonden er bij alle drie de podia veel mensen te genieten van de live muziek en de goede sfeer. Ook bij de Kaasmarkt stommelden er steeds meer mensen naar het plein. Soms was het niet gemakkelijk te kiezen waar je heen wilde. Waar het op de Beestenmarkt met een knallende band begon, was dit ook het geval op de Kaasmarkt. Alternatieve grunge rock band Cloud Cafe tikte als eerste act af en werd daarna op hetzelfde podium gevolgd door Dexter Saint Jock, Beng Beng, Modji, Entoto Band en de beruchte Kaaspop gelegenheidsband KAAS Revival. In de stiltes draaiden dj's Zilv!e en Ed Rock hun favoriete tracks. Ook kon je op beide hoofdpodia kijken naar een dansact. Dansgroep La Danse traint voor hun voorstelling Droom!! en gaf een voorproefje weg op het festival. Wanneer de mensen even behoefte hadden aan iets rustigere muziek, was daar voor hen het Songwriter podium bij de Speeltoren. Hier werden uitsluitend akoestische sets gespeeld door lokale talenten als Yanick Bootsman, Conrad Schilder, Roy de Smet, Donna Marie, Jacob D. Edward, Frank Bond, Niels Buijs, Dick Kwakman, P.J.M. Bond en Lorem Ipsum. Na de akoestische sets werd hier nog tot in de late uurtjes gedanst met dansclub Salsa Libre. Zo kwam deze mooie dag langzaam tot een einde en was er in De Harmonie nog een knallende after-party met band Kasba en dj Faza voor de mensen die er geem genoeg van konden krijgen. Voor de andere liefhebbers is het weer wachten tot volgend jaar voor weer een nieuwe editie van het geliefde Kaaspop.

Foto's: Babiche Tervoort