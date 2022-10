Veenus beeld Etersheim gehavend aangetroffen

Een wandelaar in Etersheim deed zondagmorgen een schokkende ontdekking. De laarzen van het beeld Veenus bleken ingezaagd met een slijptol. In een poging tot diefstal is het kunstwerk in de nacht van zaterdag op zondag, in de verhulling van de mist, flink toegetakeld.

Veenus in beter tijden

De stalen pennen waarmee het beeld in de grond verankerd is hebben waarschijnlijk gezorgd dat de criminelen de handdoek in de ring gooiden. Het beeld is door medewerkers van het hoogheemraadschap inmiddels uit voorzorg weggehaald. Wanneer het beeld weer over de dijk van Etersheim zal uitkijken is nog niet bekend. Kunstenaar Rob Corneüs is ontdaan door de zinloze vernieling. De beeldhouwer kijkt momenteel samen met het hoogheemraadschap hoe het beeld van het poldermeisje hersteld kan worden.