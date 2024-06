Veerman klaar voor verlenging van een superseizoen

Het aftellen naar de start van het Europees Kampioenschap is begonnen. Op 16 juni is voor het Nederlands Elftal de aftrap in Hamburg, met de eerste poulewedstrijd tegen Polen. Voor Joey Veerman wordt het zijn eerste eindtoernooi. Het seizoen dat voor de Volendammer al zo uitmuntend is verlopen, kan nóg mooier worden. Niet alleen met een debuut op een EK; tevens lonkt de volgende grote stap in zijn carrière. ,,Er is nog niks concreet.” Een goed EK zou de interesse van clubs nog meer kunnen aanwakkeren. ,,Maar als de juiste club eerder voorbij komt en die wil je graag hebben, waarom zou ik dan wachten?”

