Veerman: ‘Zó blij met Xavier’

De ontlading was gigantisch zaterdagavond na de winnende goal van FC Volendam tegen Sparta, waarbij één speler in het veld van extra opluchting zijn vreugde uitschreeuwde. Henk Veerman had net een grote kans op 2-1 verprutst en bleef daarom naderhand een tijdje om de nek hangen van matchwinnaar Xavier Mbuyamba. ,,Ik was zó blij dat hij alsnog de trekker overhaalde. Anders was ik de lul van de week geweest en nu is iedereen dat vergeten”, zei de Volendamse spits. ,,Hij kopt gewoon nóg eens die bal binnen, ongelofelijk, hoe-ie dat doet. We trainen op die corners en dat heeft al zo vaak iets opgeleverd. Ik kom dan in de eerste zone en trek spelers mee, waardoor er ruimte komt voor onze koppers. En Carel Eiting met zijn trap, dat is geweldig.” Door Eddy Veerman

Henk Veerman (tweede van rechts) is dolblij met de aangever (Carel Eiting, rechts) en doelpuntenmaker Xavier Mbuyamba. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

Veerman en dorpsgenoot Robert Mühren begonnen op de bank en zagen dat FC Volendam aanvankelijk totaal geen vat had op het spel van Sparta. Na twintig minuten mocht Veerman warmlopen. ,,Het was een goed moment om het om te gooien en de ploeg verdient een compliment hoe ze het daarna heeft gedaan. Het was een compleet ander Volendam, met veel meer druk vooruit, meer strijd, dat veel meer liet zien dat we erin willen blijven. Dat ontbrak in het eerste half uur, dus dan ben ik wel blij dat ik dat met mijn komst heb kunnen brengen.” Al snel moest hij weer naar de zijkant en zelfs de kleedkamer in, toen het duel tijdelijk werd stilgelegd. ,,Dan zie je Damon (Mirani, red.) een lege plastic beker pakken, het is een beetje overdreven om de wedstrijd daarvoor stil te leggen, maar ik snap dat er een keer een streep getrokken wordt door de KNVB.”

,,Aan de andere kant gaf dat ons de gelegenheid om nóg meer duidelijkheid te scheppen. Want ik wilde eigenlijk nóg meer vooruit, om Sparta helemaal van het veld te drukken, maar Carel (Eiting, red.) was daar iets realistischer in. Dus dit was een goed moment om het even goed neer te zetten.”

Meteen in de tweede helft kwam Veerman de zestien in, maar hield dorpsgenoot Mike Eerdhuijzen hem tegen. ,,Dat was zonde.” Lachend: ,,Ik heb wel tegen hem gezegd dat ik hem thuis opzoek als hij nog eens zo’n tackle op me maakt op kunstgras, ik lag helemaal open.” Juist toen dezelfde Volendamse verdediger de aanvaller Henk Veerman even losliet, kreeg die de kans op 2-1. Maar: ,,Een beroerte kreeg ik ervan, een beroerte. Die bal kwam en ik keek, zoekend naar wat ik zou gaan doen. En dan die bal missen… Toch bleven we geloven, van ‘wij gaan hier winnen’. Dat straalt er van af. In het veld zeiden we ‘doorpakken’. Dat leefde. En het publiek is ook superbelangrijk voor ons. Ik ben enorm trots dat we dit hebben kunnen omzetten tegen de nummer zes van de eredivisie. En wij kunnen punten pakken bij Go Ahead. Als je dit op de mat kunt leggen tegen Sparta, kan dat ook in Deventer.”

Compact

Mike Eerdhuijzen, Volendammer in Spartaanse dienst, baalde uiteraard van de nederlaag: ,,We begonnen goed, met veel lopende mensen. Volendam ging daarna anders spelen, heel compact staan en meer afwachten, dat deden ze slim. Dat we daar niet goed mee om zijn gegaan, daarvoor moeten we vooral naar onszelf kijken. Volendam speelde op de corners, daar zijn ze goed in en wij normaal gesproken ook.”

Hij kon ondanks het verlies de beleving van het publiek ook waarderen. ,,Ik heb ook wel gevoeld dat de sfeer in het stadion goed was, dat merkte ik ook toen ik op de bank kwam.” Hij werd tegen het einde gewisseld voor Adil Auassar. ,,Ik schrok eerst even, maar ik snap het ook. Komend weekeinde ben ik geschorst en is het tevens zijn afscheidswedstrijd thuis. Ik vond het trouwens geen gele kaart”, zei Eerdhuijzen over de overtreding op Gaetano Oristanio. ,,Het was misschien van achteren, maar ik nam de bal mee. In de eerste helft werd Aaron Meijers gevloerd, maar toen gebeurde er niks, dat snapte ik niet. Het is leuk als Volendam er in blijft, dan komen we elkaar volgend seizoen weer tegen.”

Trainer Wim Jonk zag zijn ploeg spartelen in de beginfase. ,,We hebben alles doorgenomen, maar in de uitvoering klopte het niet, ging er heel veel mis, we lieten ons toch steeds verrassen. Je zou zeggen dat het met vijf verdedigers achterop makkelijker zou zijn, maar kennelijk was het met 4-3-3 meer duidelijk voor de spelers. Na de komst van Henk kregen we er wel meer druk open voetbalden we beter. Afwisselend met momenten van afwachten en Sparta even de bal laten. Zoals RKC ons vorige week in Waalwijk ook opwachtte en slachtte. En Sparta liet ons in het begin van de tweede helft ook komen. Gelukkig winnen we en leggen we de druk bij andere clubs neer.”