Bewakers van schoonheid en sfeer van de Algemene Begraafplaats in Edam

Veertien vrijwilligers onderhouden Edammer begraafplaats

Het is woensdagochtend en een heerlijke nazomerzon straalt door de majestueuze bomen op de Algemene Begraafplaats in Edam.Bij binnenkomst door het statige hekwerk valt gelijk de bedrijvigheid op. Men is bezig met onkruid wieden, straatjes schoffelen en heggen snoeien. Deze toegewijde individuen zijn geen willekeurige voorbijgangers, maar een groep vrijwilligers die al vele jaren op woensdagochtend de begraafplaats onderhoudt.

Op de foto v.l.n.r. Arno, Maarten, Peter, Greet, Koos, Adri, Gerro, Tiny, Jan, Gert. Niet aanwezig waren Nelleke, Johan, Tom en Frouwkje

Door: René Schilder

Er wordt deze morgen extra hard gewerkt, omdat de nazomer, met vochtige nachten, ideale omstandigheden biedt voor een explosieve groei van onkruid. Het is een mooie en dankbare klus, de begraafplaats ligt er werkelijk prachtig bij. Van eind april tot eind oktober komen ze (bijna) wekelijks bij elkaar, een hechte groep van veertien mensen die elkaar hebben gevonden in dankbaar vrijwilligerswerk. Alleen bij slecht weer of regen blijven ze thuis, maar anders zijn ze steevast aanwezig om de begraafplaats te onderhouden. Op woensdagmorgen om 09.00 uur komen ze samen en stropen ze de mouwen op. Om 10.15 uur is er even tijd voor een pauze achter de Grote Kerk en wordt er koffie met wat lekkers genuttigd, om vervolgens nog tot 12.00 uur door te gaan met de werkzaamheden.

Het ontstaan

In het jaar 2005 bracht de toenmalige wethouder van Volendam het idee naar voren om graven te ruimen vanwege mogelijk ruimtegebrek. Dit voorstel stuitte op verzet van veel (enkele) inwoners van Edam. Ook binnen Vereniging Oud Edam maakte men zich zorgen over het behoud van de schoonheid en de sfeer van de begraafplaats. Vanuit het idee “wat kunnen we er aan doen?” ontstond een werkgroep, die later zou evolueren tot deze hechte vrijwilligersgroep.

Ieder zijn eigen taak en hoekje

Binnen de groep vrijwilligers is er gelukkig weinig verloop, en zelfs degenen die wat ouder zijn, blijven graag actief en dragen met plezier hun steentje bij. Iedereen heeft zijn eigen specifieke taken en gebied op het terrein, waardoor ze naadloos kunnen voortbouwen op het werk van de vorige week.

"Er geldt echter één belangrijke voorwaarde: er mag over niks en niemand ‘geroddeld’ worden."

Hoewel de groep maar weinig veranderingen kent, staan ze altijd open voor nieuwe vrijwilligers. Er geldt echter één belangrijke voorwaarde: er mag over niks en niemand ‘geroddeld’ worden.

Greet Fresen herstelt met zorg en vakmanschap de verbleekte grafsteeninscripties, in overleg met nabestaanden, waardoor de graven weer tot leven komen. Foto's: René Schilder