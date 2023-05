Algemeen

Veiligheidscontrole op bedrijventerrein Volendam leidt tot diverse vondsten Vorige week woensdag heeft er een veiligheidscontrole plaatsgevonden op een bedrijventerrein in Volendam. In samenwerking met het Team Handhaving van de gemeente Edam-Volendam, de Omgevingsdienst NHN/IJmond, de politie, de Veiligheidsregio ZW en Liander zijn er 35 bedrijfspanden gecontroleerd in de Marconistraat, Edisonstraat, Dieselstraat en Wattstraat. Deze gezamenlijke actie heeft tot diverse vondsten geleid. Zo zijn er tijdens de controle drie gevallen van stroommisbruik ontdekt - waarvan Liander een proces-verbaal op zal maken - de politie heeft twee jetski's in beslag genomen en er zijn diverse gevallen van dierenleed aangetroffen. Kleine knaagdieren, waaronder marmotten en hamsters, en vijf honden verkeerden in verwaarloosde toestand. Ook hiervan zal een proces-verbaal opgemaakt worden en de politie draagt zorg voor verdere afhandeling. Naast deze vondsten zijn er ook milieu- en bouwovertredingen geconstateerd. De eigenaren en gebruikers van de betreffende panden hebben een waarschuwing gekregen en indien nodig zal er opnieuw gecontroleerd worden. Alle eigenaren en gebruikers hebben hierbij hun medewerking verleend, alhoewel er in enkele gevallen sloten geforceerd moesten worden vanwege afwezigheid van de gebruiker. Het doel van deze controles is om een duidelijk signaal af te geven dat ondermijnende activiteiten niet getolereerd worden. Zowel ondernemers die zich wel aan de regels houden als degenen die dat niet doen, moeten zich ervan bewust zijn dat er actief gecontroleerd wordt. Deze controle is onderdeel van een reeks gezamenlijke controles die dit jaar nog gehouden worden. Door samen op te treden tegen ondermijnende activiteiten en criminaliteit, wordt er een belangrijke stap gezet in de richting van een veiligere en rechtvaardigere samenleving. |Doorsturen

