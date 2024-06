Vader en zoon lanceren toonaangevend occasionbedrijf

Veltman Automotive: Het nieuwe adres voor premium occasions

In het prachtige Huizen, op nog geen uurtje rijden van Volendam, is onlangs een nieuwe speler op de automarkt verschenen: Veltman Automotive. Dit gloednieuwe occasionbedrijf is het resultaat van een samenwerking tussen Jan-Bas Veltman, een veteraan in de autobranche, en zijn zoon Bas. Jan-Bas, bekend als commercieel directeur van FC Volendam, brengt een schat aan ervaring mee. Bas voegt hieraan zijn frisse perspectief toe en staat klaar om de volgende generatie klanten te bedienen.

Jan-Bas Veltman heeft bijna veertig jaar ervaring in de autobranche. ,,Ik begon als verkoper bij Mercedes en startte in 1993 mijn eigen Ford-dealerbedrijf,” vertelt hij. ,,In 2004 verkocht ik dat bedrijf en ging verder als directeur bij de Stern Groep. Daar was ik acht jaar lang verantwoordelijk voor zeventien Ford-garages in Nederland.” Zijn carrière bracht hem vervolgens naar een functie als algemeen directeur bij ROGAM Mercedes Benz in Rotterdam, dat later werd overgenomen door de Van Mossel Groep. Bij de Van Mossel Groep was Jan-Bas vier jaar algemeen directeur.

Link met Volendam

Tijdens zijn tijd bij Van Mossel bezocht Jan-Bas regelmatig Volendam, waar hij al snel een band opbouwde met de lokale gemeenschap en de voetbalclub. ,,Via een relatie kwam ik bij een wedstrijd, en daar op de tribune werd mijn passie voor FC Volendam aangewakkerd,” vertelt hij. ,,Ik werd supporter van de club en zorgde ervoor dat Van Mossel en enkele ondernemende vrienden deelnamen aan het FC Volendam Participatiefonds. De club was in opmars, promoveerde, en ik werd gevraagd om een fulltime functie te bekleden.” De connectie met Volendam was er echter al voordat hij de lokale voetbalclub leerde kennen. ,,Tijdens mijn tijd bij Van Mossel had ik al veel klanten uit het dorp,” zegt Jan-Bas. ,,Er rijden hier veel auto's rond die ik heb mogen verkopen. Maar de uitdaging om commercieel directeur van 'mijn club' te worden, sprak me ook zeer aan.” Hoewel Jan-Bas nu samen met zijn zoon Veltman Automotive begint, betekent dit niet dat hij afscheid neemt van FC Volendam. ,,Komend seizoen blijf ik deeltijd commercieel betrokken bij de club, terwijl ik bij Veltman Automotive een adviserende rol zal vervullen.”

Gedeelde droom

Zijn zoon, Bas Veltman, is inmiddels drie jaar verkoper bij Van Mossel Mercedes. ,,Hij heeft altijd de ambitie gehad om voor zichzelf te beginnen. Wij deelden de droom om samen een bedrijf te starten. Die droom werd opeens realiteit toen de dealer die mijn pand in Huizen gebruikte, stopte.” Vader en zoon sloegen de handen ineen om hun gedroomde garage en showroom te bouwen. ,,Veltman Automotive beschikt over een volwaardige werkplaats met vier monteurs, een brug die geschikt is voor onderhoud aan bedrijfswagens tot een gewicht van maar liefst zes ton, en een prachtige showroom met een groot buitenterrein.”

"We hebben flink ingekocht, vooral bestelwagens met belastingvoordeel, aangezien deze vanaf januari 2025 duurder worden."

Wat maakt Veltman Automotive zo uniek? ,,We zijn zeven dagen per week bereikbaar, van 's ochtends acht tot 's avonds elf,” legt Jan-Bas uit. ,,Daarnaast hebben we enorm veel kennis van en ervaring met bestelwagens. We hebben een grote voorraad en een intensieve samenwerking met de Van Mossel Groep, wat betekent dat we ook nieuwe auto’s kunnen leveren.” De showroom in Huizen biedt een indrukwekkende selectie van premium auto’s en bedrijfswagens. ,,We richten ons op populaire merken zoals Mercedes, BMW, Audi en Ford,” zegt Bas. ,,En we hebben flink ingekocht, vooral bestelwagens met belastingvoordeel, aangezien deze vanaf januari 2025 duurder worden.”

Klantgericht en betrouwbaar

Bij Veltman Automotive staat klanttevredenheid centraal. ,,Omdat we een klein team zijn, kunnen we dicht bij de klant staan en onze afspraken altijd nakomen,” benadrukt Jan-Bas. ,,We streven naar langdurige relaties en hechten het grootste belang aan tevreden klanten. Onze klantenservice omvat ook een gratis haal- en brengservice voor onderhoud, ook voor klanten in Volendam. We kopen alleen bij officiële merkdealers, met garantie en volledige historie van de auto,” legt Jan-Bas uit. ,,En uiteraard zorgen we ervoor dat elke auto rijklaar wordt afgeleverd.”

"Onze klantenservice omvat ook een gratis haal- en brengservice voor onderhoud, ook voor klanten in Volendam"

Veltman Automotive is klaar voor de toekomst. ,,Naast ons uitgebreide aanbod in luxe personenwagens, zijn we ook gespecialiseerd in bedrijfsbusjes. Daarom hebben we besloten een speciale hefbrug aan te schaffen voor het onderhoud van busjes, wat uniek is in de regio,” vervolgt Jan-Bas. ,,Van die faciliteit, in combinatie met onze gratis haal- en brengservice, hebben we hoge verwachtingen.” De doelstelling van de ervaren autodirecteur en zijn zoon is duidelijk: ,,We willen uitgroeien tot een belangrijke speler in Nederland op het gebied van premium personenwagens en bestelwagens.”

Een warm welkom in Huizen

Hoewel de verbouwing nog in volle gang is, uiteraard met hulp van diverse Volendamse bedrijven, streeft Veltman Automotive ernaar om half juni operationeel te zijn. ,,De zomermaanden gebruiken we om alles af te ronden, zodat we in september een officiële opening kunnen organiseren wanneer we goed zijn ingewerkt,” zegt Jan-Bas. ,,Maar al vanaf 15 juni is iedereen al welkom om een kijkje te nemen!” Met hun uitgebreide ervaring, klantgerichte aanpak en unieke propositie, belooft Veltman Automotive een waardevolle aanvulling te worden op de autosector in Huizen en daarbuiten. Jan-Bas en Bas nodigen iedereen van harte uit om hun nieuwe showroom te bezoeken en te ontdekken wat Veltman Automotive te bieden heeft.