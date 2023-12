Algemeen

Veranderde politieke tij biedt kansen voor visserij Voor het zesde jaar op rij breekt de gemeentelijke IJsselmeervisafslag van Urk een omzetrecord. Dit is een plaats waar de Volendammers vissers ten dele hun vangst afleveren. De totale omzet ligt nu op een slordige zes miljoen en er werd ruim een miljoen kilo vis gevangen. Vissersvertegenwoordiger Hein Koning wil graag benadrukken dat deze cijfers indruisen tegen alarmerende geluiden over de visstand. Door: Laurens Tol Foto: Unsplash, Paul Einerhand Uit de gegevens van de afslag blijkt verder dat er door steeds minder vissers, steeds meer wordt aangevoerd. Deze Urker handelsplaats vormt een zogenoemde centrumfunctie voor IJselmeervissers. Koning is bestuurslid van ‘Stichting tot Behoud van de Visserij’. Hij ziet de cijfers als een teken dat bijvoorbeeld sommige natuurverenigingen het niet bij het rechte eind hebben. ,,Vanuit de politiek, maar vooral vanuit de hoek van NGO’s als de Vogelbescherming, hoor je verhalen dat ze ‘in principe de visserij willen verbieden. Er zou te weinig vis zijn. Al blijkt uit deze cijfers dat er wel degelijk meer is dan jaren geleden. Ze legden visvriendelijke passages aan en zijn op andere manieren met het visbeheer bezig. Misschien dat die maatregelen bij hebben gedragen aan een verbeterde visstand”, vertelt Koning. Bij de data van de Urker visafslag moet worden gemeld dat het geen wetenschappelijke gegevens betreffen. Ze ondersteunen wel de empirische bevindingen van vissers tijdens hun werkzaamheden. Koning verhaalt tevens over andere maatregelen die op handen zijn om de visstand te verbeteren. Zo staat de kwestie of de aalscholver moet worden ontdoen van zijn beschermde status op de agenda van de Europese Commissie. Die zou nu jaarlijks maar liefst 350.000 ton verse vis verorberen. Dat druist uiteraard in tegen het belang van de visserij, maar de vogel veroorzaakt ook op andere manieren overlast: bijvoorbeeld door zijn uitwerpselen. De aalscholver is volgens de visserij-vertegenwoordiger ‘de grootste overbevisser’. ‘‘Het zou goed zijn als de visserij beter gefaciliteerd wordt” Koning en zijn stichting zitten niet stil om op te komen voor die visserij-belangen. Hij spreekt met allerlei politici, zoals Mona Keijzer, die met haar BBB een gerede kans maakt op kabinetsdeelname. ,,Het politieke tij is nu wel gekeerd na de afgelopen verkiezingen. Daar hopen we dan gebruik van te kunnen maken. Het is nu afwachten hoe het kabinet geformeerd gaat worden. Mijn verwachting is dat BBB daar sowieso in gaat komen en dat die zeggenschap gaat krijgen op het gebied van landbouw- en visserij.” De goede kant op Ook verkiezingswinnaar Geert Wilders toonde zich eerder een pleitbezorger van het ondersteunen van vissers. Al met al biedt het veranderde klimaat in politiek Den Haag volgens Koning aanknopingspunten voor de sector waar hij voor opkomt. ,,Het zou goed zijn als de visserij beter gefaciliteerd wordt, waardoor die meer kans kan krijgen om te groeien. Die visbestanden moeten ook weer groter worden. Afgaande op de cijfers uit Urk gaat het daarmee de goede kant op.” |Doorsturen

