Verbouwing en opfrisbeurt in Topsy Fashion

In de Krokusvakantie (van maandag t/m donderdag) was Topsy ‘World of Fashion’ aan de Zeestraat vier dagen gesloten. Dit vanwege een verbouwing die er heeft plaatsgevonden. Op de eerste verdieping is een wand aangebracht, waarachter een kantine en kantoorruimte zijn gecreëerd. In 2017 is Peter Groot gestart met de webshop www.topsy-fashion.nl vanuit de kelder van Topsy.