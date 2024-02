Verdachte aangehouden na voertuigbrand Noorderhaaks

Op vrijdagavond rond 21.30 uur kreeg de brandweer melding van een voertuigbrand op het parkeerdek tussen de Noorderhaaks en Zuiderhaaks in Volendam. Ondanks een snelle blusactie voor de brand in de laadbak van het voertuig, bleef het incident de gemoederen in de buurt nog geruime tijd bezighouden.

Simon Tol, werkzaam bij Jonk Sierbestrating en eigenaar van het bedrijfsvoertuig: ,,Ik werd gebeld dat mijn auto in brand stond. Ik had hem net volgetankt voor het weekend, dus ik was even bang dat hij volledig zou uitbranden. Mijn kinderen slapen hier een paar meter verderop.”

Er is een verdachte aangehouden in dit onderzoek en er zijn diverse goederen in beslag genomen, laat een woordvoerder van de politie maandagochtend weten. De verdachte, een 46-jarige man uit Volendam, zat maandag nog vast in het politiebureau. De verdachte is herkend aan de hand van Ring deurbelbeelden die zijn vastgelegd door omwonenden van de brand. Tol verklaarde tegenover de politie dat er geen conflict is tussen hem en de verdachte.

In 2018 werd de brandweer ook al opgeroepen voor een schuttingbrand op het terrein van de verdachte zelf.