Verfgroothandel Volendam: Onderneming met een missie

,,Theo en ik waren aan iets bijzonders aan het bouwen”, blikt Johan de Boer terug op gelukkigere dagen. ,,Samen met Theo zou ik de verfgroothandel toekomstbestendig maken door alleen nog met milieubewuste merken in zee te gaan. We waren ontzettend goed op weg en Theo was ervan overtuigd dat hij zijn ziekte zou overwinnen. Maar die longontsteking erbovenop…” Na lang wikken en wegen heeft Johan besloten de gedeelde droom tóch in zijn eentje proberen te realiseren. Het resultaat: Verfgroothandel Volendam, specialist in duurzame verven.

Het ging Verfgroothandel Palladino (voormalige naam van de onderneming, red.) voor de wind. Met een heldere, vooruitstrevende visie gericht op een milieubewuste toekomst trokken Theo Schilder en Johan de Boer ten strijde. Iedere schilder die overstapte op groene merken was een gewonnen strijd. Het laatste gezamenlijke wapenfeit van de Volendammers was de samenwerking met Clean Water Global (CWG): Door de installatie van twee watercontainers kunnen schilders hun afvalwater bij Verfgroothandel Volendam brengen. Het vervuilde water wordt meerdere malen gezuiverd tot het water drinkbaar is en de restproducten gerecycled kunnen worden tot bijvoorbeeld plamuur en beton ciré.

,,De weg die we samen zijn ingeslagen leek tot een abrupt einde te komen toen Theo eind september kwam te overlijden”, zegt Johan de Boer. ,,Tot vlak voor het einde zei Theo steevast dat hij van zijn ziekte zou gaan winnen. Maar bovenop alle ellende liep hij een longontsteking op. Vanaf dat moment ging het snel.

Veel te snel. Theo zei op een gegeven moment tegen me dat hij er over twee weken niet meer zou zijn, dat we de komende zondagochtend nog even bij elkaar moesten komen om een en ander te bespreken. Het is er nooit meer van gekomen. Drie dagen later kwam hij te overlijden.” De dood van zijn compagnon maakte dat Johan de handdoek in de ring wilde gooien. Toch kwam hij na een aantal slapeloze nachten tot inkeer. ,,Ik heb lang na moeten denken of ik de zaak in mijn eentje, zonder Theo, voort wilde zetten. Samen werkten we druk aan het uitbouwen van het assortiment.

We wilden een compleet aanbod met uitsluitend duurzame merken. Onze zaak moest dé duurzame verfgroothandel in de regio worden. Ik heb besloten de uitdaging in mijn eentje aan te gaan. Het initiatief is té mooi om opzij te zetten. Bovendien was dit Theo’s grote wens. Ik ga er alles aan doen om zoveel mogelijk schilders kennis te laten maken met milieuvriendelijke verven en om Verfgroothandel Volendam tot een succes te maken.”

Het gemis van Theo blijkt niet alleen op emotioneel vlak groot. ,,De afgelopen weken heb ik ontdekt dat Theo een soort databank in zijn hoofd had”, vervolgt Johan. ,,Als iemand een vraag had over een merk, over de samenstelling van een type verf of over bijvoorbeeld een prijs, dan had Theo het antwoord direct klaarliggen.” Achter de balie hangt aan de muur een prachtige foto van Theo en Johan. ,,Dat is hoe het zou moeten zijn. Die foto motiveert me iedere dag weer om onze missie voort te zetten.”

Watergedragen verf

Johan staat vierkant achter de producten die hij verkoopt. ,,Ik schilder zelf nog bijna iedere dag. ’s Ochtends vroeg en ’s middags tussen 15.00 en 17.00 uur sta ik in de groothandel, maar in de tussentijd sta ik zelf met de spuit in mijn handen. Zelf ben ik al lange tijd geleden overgestapt op verven op waterbasis. In 2009 is er een enorme ommezwaai geweest van synthetische verven naar watergedragen verven. Sindsdien wordt er steeds scherper gekeken naar de schadelijkheid van verf, de normen worden geregeld aangescherpt voor de fabrikanten. Toch zijn er nog altijd veel merken die de grens van die norm opzoeken en dus alsnog een schadelijk, vervuilend product op de markt brengen. Daar valt veel winst te behalen.”

Johan merkt dat steeds meer schilders geïnteresseerd raken in zijn verven en non paint-producten van groene merken. ,,Als ik een inschatting moet maken, zou ik zeggen dat zeker 70% van de mensen die hier komen zich kunnen vinden in het verhaal achter milieuvriendelijke verf. Er is een cultuurverandering nodig om iedereen te kunnen bereiken, maar ik durf te stellen dat het punt waarop iedere schilder overstapt naar bio-based verven dichtbij is. Mensen zien de noodzaak om het milieu te sparen én dat het niet langer nodig is om jezelf en andere dagelijks aan schadelijke producten bloot te stellen.”

Afvalwater

Veel schilders brengen hun afvalwater al bij Verfgroothandel Volendam. Toch is de verwachting dat dat aantal met ingang van 2023 snel verder zal stijgen. ,,In het nieuwe jaar wordt op de bouw streng gecontroleerd op het dumpen van afvalwater”, zegt Johan. ,,Torenhoge boetes zónder waarschuwing wordt de nieuwe norm.

Vroeger werd afvalwater buiten gedumpt of door de wc gespoeld, in deze tijd kan dat niet meer. Je moet nagaan dat wanneer je één emmer met tien liter afvalwater in het IJsselmeer zou dumpen, dat zorgt voor 10.000 liter vervuild water. Met iedere emmer die je dus door de wc spoelt, zorg je dus dat 10.000 liter zeewater vervuild en onbruikbaar wordt.” Johan wil alle schilders in de regio op het hart drukken hun afvalwater bij Verfgroothandel Volendam te brengen. ,,Lever je afvalwater bij ons af en het wordt voor de volle 100% gerecycled. Als resultaat van de afvalwatercontainers hebben we al twee ton aan gerecycled materiaal mogen produceren. En dan hebben we het nog niet over een veelvoud daarvan aan puur drinkwater.”

Als een van de meest vooruitstrevende ondernemingen in de regio heeft Verfgroothandel Volendam de handen ineengeslagen met Greenpaints. ,,De weg die Theo en ik ingeslagen zijn, bewandelen zij al ruim tien jaar. De kennis en ervaring die Greenpaints met mij deelt is enorm waardevol voor mij. Ik mag Verfgroothandel Volendam inmiddels zelfs een Greenpaints Hotspot noemen. Dat houdt in dat ik beschik over het voltallige assortiment waar Greenpaints al ruim tien jaar aan bouwt.”

Een greep uit de milieubewuste merken die Verfgroothandel Volendam aanbiedt: Copperant, Spray Paints, Böhme, Sherwin-Williams, Intervos, Keim, Lacq, Flügger en Peintagone. ,,En uiteraard beschikt Verfgroothandel Volendam ook over een uitgebreid assortiment aan non paint-producten. We zijn ook leverancier van TriTech spuitapparatuur.” Ook niet geheel onbelangrijk; Johan heeft een uitmuntende koffiemachine staan. ,,Ik zou iedereen, schilder of particulier, willen uitnodigen bij Verfgroothandel Volendam. Onder het genot van een lekker bakkie koffie vertel ik je graag over milieubewuste producten én milieubewust ondernemen in de schilderswereld.”

Verfgroothandel Volendam is maandag tot en met vrijdag geopend van 5.45 tot 7.15 uur en van 15.00 tot 17.00 uur. Het bezorgen van een bestelling - binnen een omtrek van twintig kilometer rond Volendam - behoort ook tot de mogelijkheden. Informeer naar de mogelijkheden. Ga voor meer informatie naar de Facebookpagina van Verfgroothandel Volendam

of bel Johan: 06 14189288.

