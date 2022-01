Verhoog de sfeer in jouw woning met behulp van een lichtkoepel!

Ervaar jij te weinig licht in jouw woning? Het wordt dan tijd dat je je gaat verdiepen in lichtkoepels. Lichtkoepels zijn de afgelopen jaren enorm populair geworden, steeds meer mensen kiezen ervoor om een lichtkoepel te plaatsen. Wil jij meer weten over dit fantastische product? In dit artikel vertellen we je alles over de lichtkoepel!

De verschillende soorten lichtkoepels

Lichtkoepels, je hebt ze vast wel eens bij iemand thuis gezien. Lichtkoepels zijn erg populair en zorgen voor voldoende licht in huis. Vele mensen ervaren te weinig licht in huis, hierdoor moeten de lampen vaak de gehele dag branden. Daarnaast bevatten overkappingen, carports en veranda's vaak weinig licht. Door een lichtkoepel te plaatsen kan er voldoende licht naar binnen schijnen. De lichtkoepels verhogen de sfeer in de woning met gratis daglicht.

Er zijn verschillende soorten lichtkoepels. Allereerst kun je kiezen tussen lichtkoepels met opstand of zonder opstand. Heb jij nog geen dakopstand? Kies dan voor een lichtkoepel met dakopstand. De dakopstand is eenvoudig op het platte dak te monteren. Daarnaast kan je lichtkoepels zonder dakopstand aanschaffen, de zogeheten losse lichtkoepels. Deze lichtkoepel is een goede keuze als je jouw oude lichtkoepel wil vervangen. Daarnaast kun je ook nog kiezen tussen enkelwandige of meerwandige lichtkoepels. De enkelwandige lichtkoepels zijn erg geschikt voor onverwarmde ruimtes, hierbij kan je dus denken aan: overkappingen, carports en veranda’s.

De enkelwandige lichtkoepels zijn stevig, maar isoleren matig. Vandaar dat deze lichtkoepels een goede keuze zijn voor een onverwarmde ruimte. De meerwandige lichtkoepels zijn erg geschikt voor binnenruimtes, bijvoorbeeld in een uitbouw. De meerwandige lichtkoepels zijn erg stevig en hebben een goede isolatie. De dubbele wanden zorgen ervoor dat er weinig warmte, via de lichtkoepel, verloren gaat. Ook houden de lichtkoepels de geluiden van buitenaf tegen, zo wordt bijvoorbeeld het geluid van regen enorm gedempt. De lichtkoepels zijn verkrijgbaar in twee verschillende kleuren: helder en opaal. Beide kleuren hebben zo hun voordelen.

Zo zijn de heldere lichtkoepels transparant en laten meer licht door. De opale lichtkoepels zijn daarentegen meer warmte werend en er kan niet doorheen gekeken worden. Kies de lichtkoepel die bij jou past en creëer meer licht in huis!



Een lichtkoepel van plexiglas!

Een lichtkoepel van plexiglas is een erg goede keuze! Plexiglas is namelijk UV-bestendig, de lichtkoepels zullen dan ook niet verkleuren door eventuele felle zon. Daarnaast is plexiglas erg transparant en slagvast. Plexiglas is, ten opzichte van normaal glas, 25 keer sterker en 10 keer meer slagvast.

Het plexiglas zal dus niet zo snel breken en dat zorgt ervoor dat de lichtkoepel jarenlang mee kan. Met behulp van een lichtkoepel van plexiglas haal je snel en eenvoudig daglicht naar binnen. De verlichting hoeft minder vaak aan, hierdoor dalen de kosten van de energierekening. Ook zorgt voldoende licht voor een betere stemming en het verhoogt de productiviteit.

Onvoldoende licht zorgt voor een sombere stemming en kan ervoor zorgen dat mensen minder actief worden. Waar natuurlijk daglicht tekortschiet kan een lichtkoepel dan uitkomst bieden. Je hoeft niet bang te zijn voor inbraak, de dubbelwandige lichtkoepels van plexiglas zijn namelijk inbraakveilig.

Kies voor lichtkoepels van plexiglas en ervaar zelf alle voordelen!