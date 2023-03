Verkiezingsuitslagen Edam-Volendam

Afgelopen week kon er weer op meerdere plekken in de gemeente gestemd worden. Dit jaar werd er niet alleen gestemd voor de Provinciale staten, maar ook voor de waterschappen. In Noord-Holland hebben kiezers met maar liefst 23 partijen het meeste keuze van heel Nederland.

Voor de verkiezingen van de provinciale staten is in bijna elke provincie de BBB de grootste partij geworden, met in Noord-Holland 9 zetels. In Edam-Volendam heeft 22,4 procent op de BBB gestemd en 12,7 procent op JA21, dit zijn in de gemeente de partijen waar het meest op gestemd is.

De FvD zakte in onze gemeente ten opzichte van de vorige keer van 40,8 procent naar 5,7 procent. De voorlopige uitslag van de verkiezing voor het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is bekend. Nu 99% van de stemmen geteld is, behaalt BBB 6 zetels.