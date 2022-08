Verkoeling in de schaduw

Ook de koeien en kalfjes in de wei hebben last van de hitte. Langs de Lokkemientjeweg in Edam was onlangs te zien dat een groep van bijna twintig kalfjes gezamenlijk naar het enige plekje schaduw op het hele stuk land trok.

In een poging de verkoeling op te zoeken besloten de kalveren toch maar met zijn allen tegen elkaar aan te gaan staan. In de schaduw van een boom, dat dan weer wel. Een vijftal kalfjes had het slimmer bekeken. Zij gingen er rustig bij liggen in het comfort dat de schaduw ze bood.

Overal in de gemeente waren tijdens de warme dagen van de afgelopen tijd dieren te spotten die verkoeling zochten. Alleen katten gingen rustig aan op het warmste moment van de dag in de volle zon op het asfalt liggen. Maar zo zijn katten.