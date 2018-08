‘Optimale samenwerking en kwaliteit’

Verloskundigen Waterland Oost starten nieuw kraambureau

Er is goed nieuws voor mensen met een kinderwens. De vertrouwde verloskundigen van Waterland Oost starten namelijk hun eigen kraambureau: Kraamzorg Waterland Oost. Vanaf 1 januari 2019 willen zij alle mensen in de regio ook van de beste hulpverlening ná de zwangerschap voorzien. ,,Door de korte lijntjes tussen verloskundigen en kraamverzorgenden, kunnen we straks optimale kwaliteit leveren”, zegt mede-eigenaresse Aline Guijt.

De eerste aanmeldingen van cliënten stromen al binnen via info@verloskundigenwaterlandoost.nl. Vrouwen die nu in verwachting zijn van een kind, zijn immers uitgerekend als Kraamzorg Waterland Oost al volop draait. ,,De mensen die horen dat we dit gaan doen, zijn allemaal heel enthousiast”, verzekert Aline. ,,Dat is geweldig om te horen. We zijn al volop bezig met het treffen van voorbereidingen en kunnen niet wachten om van start te gaan.”

Ingespeeld

Verloskundigen en Kraamzorg Waterland Oost bieden dus deskundige begeleiding vóór én tijdens de zwangerschap, tijdens de bevalling én in de kraamweek. Het belangrijkste doel van het bureau is om ouders volledig te ontzorgen met de best denkbare hulpverlening. Kraamzorg Waterland Oost zorgt daarom voor één kraamverzorgende tijdens de gehele kraamperiode, 24/7 opstartzorg na thuiskomst uit het ziekenhuis, zorg die afgestemd is op persoonlijke wensen en behoeften, verloskundigen en kraamverzorgenden als één team en voorlichtingsbijeenkomsten over bevalling en borstvoeding.

,,Wij zijn zelf geen kraamverzorgenden, dat is een aparte professie”, vertelt mede-eigenaresse Margriet Veerman. ,,Wij gaan het kraambureau runnen, nemen de beste kraamverzorgenden in dienst en sturen de organisatie aan. Op die manier kunnen we samen aan protocollen werken, nauw overleg voeren en gezamenlijk trainingen volgen. Na verloop van tijd ben je zo goed op elkaar ingespeeld dat je aan één woord genoeg hebt om elkaar te begrijpen. Dat is een enorm voordeel voor onze cliënten en voor onszelf.”

.,Aangezien zowel de zwangerschap als de weken daarna zeer intens zijn, vinden wij het belangrijk dat de kraamzorg aan niets ontbreekt", vertelt Willeke Sier, ook mede-eigenaresse. ,,Vandaar dat we ons eigen bureau beginnen. Dan kunnen we het complete pakket aanbieden, van anticonceptie en kinderwens tot kraamzorg.”

Begrip

Verloskundigen Waterland Oost bestaat al sinds de jaren ’80 en is uitgegroeid tot een begrip in de regio. Momenteel wordt het bureau geleid door Aline Guijt, Willeke Sier, Margriet Veerman, Winnie Ottenhof en Emmelie Schurink. Daarnaast werkt Marjan Mühren als lactatiekundige en praktijk-assistente. Net zoals de verloskundigen van Waterland Oost focust ook het kraambureau zich op de hele regio; van Ilpendam tot Beets en alles wat daar tussen zit.

Iedereen kan zich zonder verwijzing aanmelden zodra de zwangerschapstest positief is. ,,Voor geïnteresseerde kraamverzorgenden houden we op vrijdag 21 september een informatieavond bij Paviljoen Smit-Bokkum”, vertelt Aline. ,,We leggen dan uit wat onze bedrijfsvisie is en waar we naartoe willen. Mensen die bij ons willen werken als kraamverzorgende, kunnen voor 1 oktober een sollicitatiebrief sturen. De gesprekken worden ingepland op 9 en 13 oktober. In november hopen we ons team dan compleet te hebben met de allerbeste kraamverzorgenden.”

A tot Z

De slogan van het nieuwe kraambureau luidt: een vertrouwde naam van zwangerschap tot kraam. Deze pakkende slagzin kwam voort uit een prijsvraag via de Facebook-pagina van de verloskundigen. Aline benadrukt het nog maar een keer: ,,Mocht je een kinderwens hebben of al in verwachting zijn, dan willen wij je heel graag van A tot Z begeleiden.”

www.verloskundigenwaterlandoost.nl

Foto: V.l.n.r. Margriet Veerman, Aline Guijt, Willeke Sier en Marjan Mühren. Winnie Ottenhof en Emmelie Schurink ontbreken.