Vernieuwd ‘Gezondheidscentrum Volendam’ uniek in Nederland

Na een intensieve verbouwing van ruim anderhalf jaar ging vrijdagavond eindelijk de champagne open. Voormalig ‘Behandelcentrum Waterland-Oost’ werd omgedoopt tot ‘Gezondheidscentrum Volendam’. Het gloednieuwe ziekenhuis beschikt onder meer over zestien medische specialisten op de poli Dijklander, is er röntgen- en echoapparatuur en zelfs een eigen vitaliteitscentrum.

,,Een gezondheidscentrum van deze schaal en met deze diversiteit aan zorgaanbieders is uniek in Nederland”, klinkt wethouder Vincent Tuijp content. ,,Om dit mogelijk te maken is er enorm hard gewerkt aan meer samenwerking tussen de al aanwezige paramedische en medische kennis en mogelijkheden.”

,,Er is een plek ontstaan waar de inwoners van de gemeente Edam-Volendam, en de directe omtrek, terecht kunnen voor gezondheidszorg in de breedste zin van het woord. Van preventie tot aan specialistische zorg. Laagdrempelig en dicht bij huis. In een gastvrije en vriendelijke omgeving.”